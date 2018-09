El Málaga busca su 'Pleno al 15' Pachi Ante el regreso de Munir, N'Diaye y puede que de Dani Pacheco, confía en imponer su superioridad téorica sobre un Córdoba con algún atisbo de reacción PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 15 septiembre 2018, 01:02

Arrumbada cada vez más por las apuestas deportivas –en las que son capaces de incluir cuotas sobre cuestiones tan triviales como si Muñiz acabará el curso completamente canoso–, la quiniela incluye desde hace años la casilla del Pleno al Quince, que permite un plus en el premio del boleto de catorce. Es justo lo que busca esta tarde el Málaga de Muñiz. Quince de quince en puntos, lo que ni el más optimista de los malaguistas esperaba a mitad de verano, cuando la planificación de la plantilla no podía estar más empantanada.

Hoy sucede lo contrario. Es raro el malaguista que no dé por sentado que su equipo va a ganar hoy al Córdoba en La Rosaleda, y es ahí precisamente donde reside el peligro. El Málaga tiene casi seis veces más de tope salarial que su contrincante. El héroe de su última permanencia, además de Sandoval, fue el parapenaltis Kieszek, que no se pudo quedar en la ciudad de la Mezquita, y que es el meta suplente de Munir en el Málaga. Son detalles que reflejan las distancias económicas y de potencial deportivo entre los dos clubes a día de hoy. Pero... Muñiz no se fía, y hay que dar todo el crédito al técnico asturiano, que no es un mal oráculo.

El Córdoba, con un problema este verano con el tope salarial, tuvo que precindir de Kieszek y Edu Ramos, y ha cerrado a duras penas la plantilla. Entre medias, otro terremoto que acabó con el técnico, Francisco, para recuperar a Sandoval. Bien que lo pagó en el arranque, encajando diez goles en las tres primeras jornadas, todo un hito en una categoría que no brilla por la facilidad realizadora de los equipos: 3-3 contra el Numancia, 2-4 del Oviedo y 3-0 en Albacete. Sin embargo, todo ha cambiado en las últimas citas: 0-0 contra el Alcorcón y 2-0 al Gimnástic en la Copa.

Descartes técnicos

Es un indicio de que el Córdoba empieza a crecer, y para eso se prepara el Málaga, sin Mula (se operó ayer sin incidencias) ni Renato en las bandas, y con los descartes técnicos de Andrés Prieto, Boulahroud (algo fallón el martes en la Copa) y Haksabanovic. Vuelven Munir y N'Diaye, y se prevé también que DaniPacheco, ya recuperado de sus molestias. Tres pilares para el optimismo. Muñiz tendrá que descartar a dos hombres en una lista en la que sorprendió la presencia de Juanpi, el talento al que el gijonés trata de recuperar para el fútbol de élite, en otro de sus grandes retos.

El último Málaga de Segunda División comenzó con siete victorias. El actual suma cuatro y confía en la quinta. Después llegará la temida visita a Las Palmas antes de recibir a un Rayo Majadahonda que es mejor de lo que invita apensar su inexperiencia en la categoría. ¿Habrá otra racha similar a la de la campaña 2007-08?

La novedad. Juanpi puede volver a la liga

Muñiz continúa con el proceso para reflotar a Juanpi. Le hizo jugar de titular en la Copa el martes, y le ha convocado ahora para la Liga (aunque podría ser uno de los dos descartes). Desde el 3 de marzo el venezolano no participa en la Liga. La afición ha hecho un ejercicio de paciencia con él.

Integrado. ¿Bandas malagueñas?

Sin Mula ni Renato, y considerando que Hicham es una baza habitual de Muñiz para ejercer de revulsivo en los segundos tiempos, podría ser un partido para los malagueños Ontiveros y Dani Pacheco en las bandas. Dos talentos que pueden dar muchas alegrías.

Sandoval. El madrileño, todo un salvador

Sandoval salvó al Granada y al Córdoba de forma milagrosa. Lo de la última campaña casi no tiene precedentes, al estar a 13 puntos de la zona de permanencia bien entrada la segunda vuelta. Todo temperamento, no se contiene nunca en la banda.