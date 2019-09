El Málaga busca un punto de inflexión Sadiku, junto a Keko, en el último entrenamiento, en La Rosaleda. / Ñito Salas Recibe esta tarde a un peligroso Rayo Vallecano en una buena oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y empezar a consolidar una propuesta de once tipo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 17 septiembre 2019, 00:38

La mejor forma de despejar las dudas es con un golpe sobre la mesa. El Málaga busca esta tarde (19.00, Gol), a deshora (en una fecha laborable, en su primera jornada entresemana en dos campañas), reivindicarse ante uno de los 'gallitos' de Segunda, el Rayo Vallecano. Después de los contratiempos del verano, ha llegado el momento de que estos pasen a un segundo plano y mande la pelota, los resultados, la competición, el análisis futbolístico. Fue lo que prevaleció en la comparecencia de ayer de Víctor y lo que se espera que predomine en la fase más intensa del calendario, en la que acaba de adentrarse el equipo, una auténtica 'etapa reina' por la entidad de los rivales que llegan ahora: Rayo, Albacete, Sporting, Zaragoza, Huesca, Cádiz y Deportivo.

Después de sumar cinco puntos de quince (frente al pleno de hace un año a estas alturas), toca empezar a pensar en consolidar la idea de juego y asentar un once tipo, camino al que se llega con buenos resultados. Por eso el Málaga busca hoy ese punto de inflexión, tras dos derrotas (Girona y Almería) y un empate (Mirandés) que han hecho perder la fe en el equipo.

A día de hoy, como Víctor trata todavía de afianzar un once competitivo después de no disfrutar de fichajes hasta el último día del mercado (y tres jugadores a bajo costo), no está claro si el equipo partirá con tres centrales atrás o con una línea defensiva de cuatro, pero es la primera fórmula la que más se viene repitiendo últimamente. Lo que parece claro es que Juanpi ha de ganar peso en minutos para erigirse en uno de los líderes en el juego de ataque. En Anduva fue suplente al llegar muy justo al partido, tras un largo viaje desde Florida y con una sola sesión de trabajo con el grupo.

En todo caso, el técnico no anunció ayer la convocatoria y esperará a este mediodía, tras una sesión de activación en el estadio. Quizás explote la baza de esconder sus cartas ante el rival, máxime con todos disponibles, a excepción del lesionado Dani Pacheco.

Pugna por el balón

En el Rayo Vallecano, firme aspirante al ascenso y sexto provisional en la tabla, son baja Álvaro García (lesionado), el central canterano Martín Pascual (sancionado) y Luna, que se quedó fuera de la lista por una cuestión técnica, lo que permite pensar en que Saúl García será titular en el lateral izquierdo. Milic y Catena se disputan otra plaza en el centro de la zaga en un once que parece claro. El cuadro madrileño sigue fiel a su estilo de los últimos tiempos, máxime con la continuidad de Paco Jémez, el técnico del descenso: asume riesgos en la salida del balón (como el Málaga) y trata de ser protagonista. Su potencial ofensivo es de los más importantes en Segunda, con laterales desequilibrantes en campo contrario, medios punta muy creativos, buenos extremos y delanteros contrastados en la categoría (Ulloa, Piovaccari y Andrés Martín). Ahora bien, sigue siendo vulnerable a nivel defensivo. Salvo el viernes ante el Racing (2-0), empezó perdiendo en todas sus citas.