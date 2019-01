El Málaga confirma la incorporación de Seleznyov, el deseado 'nueve' Seleznyov, con la bandera del Málaga. / SUR El delantero centro ucraniano ya se entrenará mañana con sus nuevos compañeros SERGIO CORTÉS Málaga Jueves, 10 enero 2019, 14:29

El Málaga ha anunciado hace unos minutos el fichaje del ucraniano Seleznyov, el deseado delantero centro para la segunda vuelta del campeonato en la categoría de 'plata'. Ayer el objetivo prioritario era que el futbolista pudiera ejercitarse en el entrenamiento de esta mañana a las órdenes de Juan Ramón Muñiz para conocer a sus compañeros y ganar tiempo cara a su posible participación en el próximo encuentro (el domingo, en La Romareda frente al Zaragoza, a partir de las seis de la tarde), pero no se ultimó la firma de los documentos. Finalmente ese proceso ha culminado hoy, por lo que se incorporará mañana al trabajo y después será presentado oficialmente en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda.

Seleznyov, de 33 años, llegó a Málaga el pasado sábado, en torno a las cinco de la tarde, y su disposición ha sido fundamental para su incorporación al equipo blanquiazul. Fue desde el primer momento la gran apuesta de Muñiz, que lo conoce a la perfección porque coincidió con él durante dos temporadas en el Dnipro ucraniano. El asturiano insistió al director deportivo, José Luis Pérez Caminero, en que era la pieza necesaria para el ataque por su condición de rematador y también por sus acreditadas cifras como goleador durante su trayectoria. Eso hizo que otras alternativas quedaran en segundo plano cuando el ucraniano ya estuvo a tiro.

Las negociaciones para la incorporación de Seleznyov no han sido precisamente fáciles. De un lado, porque el jugador cuenta con una ficha alta y el Málaga está muy maniatado por el tope salarial, aunque conviene destacar que el ucraniano ha puesto mucho de su parte; por otro, la actitud de su club, el Akhisarspor turco, que si bien no contaba con él (el ariete estaba enfrentado al entrenador del equipo) sí veía con mejores ojos su salida a otros conjuntos cuyas propuestas económicas eran más interesantes que la realizada por el Málaga. Por eso la incorporación no pudo cerrarse durante las vacaciones navideñas, como se pretendía en la entidad de Martiricos, para que ya pudiera estar en el partido frente al Reus.

Jugador con amplia experiencia y de enorme envergadura (no sólo por sus 1,85 metros de estatura), Seleznyov ha desarrollado su carrera fundamentalmente en Ucrania y en los últimos tiempos en Turquía, aunque también tuvo un paso efímero por Rusia (en el Kuban Krasnodar). Ariete práctico, fue ídolo en su país tras ser clave en la clasificación para la final de la Liga Europa (marcó en las semifinales ante el Nápoles tanto en la ida como en la vuelta).

Seleznyov no parece haber perdido su olfato goleador, porque en sólo siete partidos de Liga disputados esta temporada con el Akhisarspor ha marcado tres goles. Además, se mantiene habitualmente en las convocatorias de la selección de su país, con la que ha disputado 57 partidos y de la que formó parte en las Eurocopas de 2012 y 2016, y tiene experiencia en la Champions.