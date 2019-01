El Málaga no contempla la opción de Dani Torres, ofrecido por el Alavés, para reforzar la medular Dani Torres, en una pugna con Odriozola en un Real Sociedad-Alavés / ARIZMENDI Las gestiones para el centrocampista defensivo están encaminadas al mercado extranjero y la salida de Héctor no termina de cerrarse SERGIO CORTÉS Miércoles, 16 enero 2019, 00:55

En la propuesta realizada por el Alavés al Málaga para hacerse con los servicios de Jony en propiedad (entre el club de Mendizorroza y el jugador ya estaría encarrilado el acuerdo) también se ha deslizado la posibilidad de que uno de los futbolistas que apenas cuenta para Abelardo, el medio centro colombiano Dani Torres, entre en la operación para abaratar el precio de compra. Sin embargo, en La Rosaleda no contemplan esta opción pese a que es un futbolista que puede adaptarse a lo que se busca.

Que el Alavés no cuenta con Dani Torres se refleja en que ha sido ofrecido a varios equipos de Segunda (el Granada es uno de ellos). Yaunque el Málaga está a la búsqueda de un medio defensivo para suplir a N'Diaye debido a su participación en junio con Senegal en la Copa de África, el colombiano no entra en los planes de momento. Las gestiones van encaminadas al mercado extranjero, si bien, como ya se sabe, el panorama puede cambiar en cualquier momento de surgir alguna opción en España no prevista o descartada de momento porque no se den las circunstancias necesarias.

Respecto al capítulo de salidas, este periódico ya adelantó que la intención del club era encontrar acomodo a Héctor y Boulahroud, que precisamente fueron descartados por Muñiz por decisión técnica para el viaje a Zaragoza (en el caso del segundo se vio superado por el filial Keidi). La salida del delantero canario sí es más factible, aunque no termina de cerrarse porque de momento ningún club (el Rayo Majadahonda se ha interesado) se hace cargo del total de la ficha que le queda por percibir en el Málaga.