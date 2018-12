El Málaga no contempla la salida del meta Andrés en el mercado de invierno Andrés (derecha), durante la pretemporada. / Francis Silva El club, que está satisfecho con su trabajo y actitud, sólo cambiará de opinión si el alicantino fuerza su salida SERGIO CORTÉS Viernes, 21 diciembre 2018, 00:20

Aunque la 'operación salida' está en marcha en el Málaga para encontrar destino a aquellos jugadores que han tenido pocos minutos durante los primeros cuatro meses de competición, el club no contempla la marcha del tercer guardameta de la plantilla, Andrés, inédito hasta el momento.

Como apuntaba este periódico en la edición del martes, la lista de descartes está compuesta por el delantero Héctor, el extremo Haksabanovic y el centrocampista Boulahroud, independientemente de la situación de Torres, cuya salida se antoja más improbable debido a que su ficha es elevada (pese a la considerable rebaja tras el descenso a Segunda División). Además en el último año y medio apenas ha jugado debido a distintos problemas físicos.

En esa relación de jugadores a los que se busca salida desde ya para hacer hueco a las posibles incorporaciones (las prioridades son un centrocampista de contención y un delantero centro) y también para rebajar la masa salarial (el margen a día de hoy es de medio millón, como apuntó SUR) no se encuentra el guardameta Andrés. Cabe recordar que este permanece inédito y que en la Liga sólo ha figurado en las convocatorias cuando Munir ha causado baja por sus citaciones con la selección marroquí en las llamadas 'fechas FIFA'.

Después de ser el recambio de Roberto la pasada temporada (muy pronto el turco Cenk ya no contaba), el alicantino tuvo que asumir desde que comenzó el verano su condición de tercer portero por detrás de Munir y del que llegara antes del cierre del mercado. Este finalmente fue Kieszek, gracias a las dificultades económicas del Córdoba.

Consciente de su papel muy secundario, Andrés ya planteó entonces la opción de salir, pero con el paso de las semanas no llegaron propuestas interesantes. El Málaga, mientras tanto, sondeaba el mercado para cubrirse las espaldas, pero la tarea no era fácil porque el elegido debía tener una ficha similar, no muy alta.

En el club están contentos con el trabajo y la actitud de Andrés, por lo que no se contempla su salida durante el mercado invernal que comenzará oficialmente dentro de once días. En los entrenamientos el cancerbero siempre ofrece un nivel alto y además en el vestuario se le aprecia porque desde el primer día ha destacado por su compañerismo.

En principio el Málaga sólo cambiará de opinión en el caso de Andrés si el portero alicantino llega con una oferta que convenza para forzar su salida. Conviene apuntar que, salvo sorpresa, Juan Ramón Muñiz no podrá contar con Munir en el mes de junio (incluida la hipotética presencia del equipo en los 'play-off' de ascenso) debido a la participación del marroquí con su selección en la Copa África. De ahí que desde el fichaje del hasta ahora indiscutible titular, a comienzos de julio, el club insistiera en la necesidad de contar con tres guardametas profesionales junto a alguna alternativa de la cantera.