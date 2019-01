El Málaga, con el deseo de resarcirse Los jugadores preparan el choque ante el Zaragoza. / Germán Pozo El equipo de Muñiz visita hoy al difícil Zaragoza con la necesidad de reaccionar tras el fiasco de la semana anterior ante el Reus para mantenerse en la zona más alta de la clasificación ANTONIO GÓNGORA Domingo, 13 enero 2019, 01:08

Los últimos acontecimientos, sobre todo la goleada encajada en La Rosaleda ante el Reus, han aportado algunas dudas más en una trayectoria del Málaga que estaba siendo muy positiva y esperanzadora de cara al ascenso a Primera. De hecho, no se ha descolgado en ningún momento de la zona más alta de la tabla y tiene a cuatro puntos por delante al Granada (líder), por ejemplo, y con un partido menos el cuadro blanquiazul. Todo parece controlado, pero el equipo de Muñiz necesita resarcirse hoy mismo en una plaza muy difícil, en Zaragoza, después de la última e inesperada derrota contra un rival que llegó al estadio de Martiricos sin apenas jugadores.

Desde el Málaga, en cualquier caso, pretenden pasar página de inmediato para centrarse en el futuro, en los siguientes encuentros, empezando por el de hoy, aunque será complicado olvidarse por completo del fiasco del partido anterior hasta que, al menos, no llegue una nueva victoria. El técnico tendrá que corregir las numerosas deficiencias observadas en el campo de Martiricos, empezando por el ritmo y la intensidad del conjunto malagueño. Rinde visita al Zaragoza, un histórico en horas muy bajas. En La Romareda han puntuado muchos rivales esta campaña, pero el equipo maño, ahora dirigido por Víctor Fernández, ha reaccionado en las últimas jornadas para cambiar su dinámica, lo que supone un 'handicap' más los visitantes.

El cuadro blanquiazul, además, llega a tierras aragonesas con algunas bajas destacadas. Muñiz dispone casi de los justos para confeccionar un once competitivo, ya que el técnico prefiere no arriesgar con el central Luis Hernández, que se quedó en Málaga, mientras que Ontiveros sigue con problemas físicos y no se ha entrenado durante la semana. No entró en la convocatoria el delantero Héctor, otro futbolista que puede salir en breve, y tampoco está en forma para intervenir en este choque el reciente fichaje, el ucraniano Seleznov, lo que deja al conjunto blanquiazul con un número de jugadores disponibles mucho más corto de lo que parece. De Hecho, el preparador asturiano ha incluido en la lista a otros dos canteranos más, Keidi y Hugo (ambos han debutado ya con el primer equipo).

Una vez conocida la convocatoria, las dudas sobre el once malagueño se reducen, si bien siguen existiendo todavía algunas. El técnico no acaba de encontrar a sus hombres titulares para los extremos, que han variado mucho durante la campaña (en algunas ocasiones obligado por las lesiones). Está utilizando ahora de una forma fija a Juanpi en la derecha, aunque con libertad para entrar hacia el interior, mientras que ha hecho muchas variaciones en la izquierda. El venezolano y Pacheco, titulares ante el Reus, fueron sustituidos en el descanso, dándole entrada a Hugo y Renato. Habrá que ver cuál es la elección del entrenador esta tarde. Y tampoco se puede descartar algún retoque en el sistema, ya que el Málaga sólo viaja con dos delanteros, que suelen ser los titulares.

El Málaga no está destacando en los encuentros a domicilio, más bien todo lo contrario, lo que añade algo más de dificultad a la necesidad de los blanquiazules de resarcirse en el choque de hoy en Zaragoza de la dura derrota de la semana pasada. Llega la primera oportunidad para reaccionar y seguir el ritmo de los equipos situados en la zona más alta de la tabla de Segunda. Mientras tanto, el equipo continúa a la espera de que lleguen más refuerzos, además de Seleznov, que puedan aportar desde el primer instante...

Tarjetas. Apercibidos los dos delanteros

Los dos delanteros del Málaga que se han desplazado a Zaragoza, Blanco y Harper, están apercibidos de sanción y, en el caso de ser amonestados, se perderán el siguiente encuentro, contra el Lugo en La Rosaleda. También está en la misma situación el central Diego González.

Cantera. Cuatro filiales en la lista

Algunos jugadores del filial son habituales y fijos ya en la convocatoria y hasta en el equipo del Málaga, pero otros van llegando con el paso de las jornadas y la aparición de las necesidades. Suelen estar Harper e Iván, pero llegan hasta cuatro Keidi y Hugo.

Televisión. Gratis en el extranjero

El partido Zaragoza-Málaga de hoy sólo se podrá ver en España por Movistar Partidazo, pero en el extranjero se seguirá gratis a través de YouTube tras el acuerdo al que ha llegado LaLiga con esta plataforma, que ofrecerá todos los encuentros de Segunda.