El Málaga, diezmado por tres bajas vitales Muñiz conversa con los futbolistas durante el entrenamiento de ayer. / Germán Pozo El equipo de Muñiz busca ante el Tenerife otra victoria, en un día que se prevé lluvioso, con las ausencias de tres de sus mejores jugadores en Almería: Munir, Pacheco y N'Diaye ANTONIO GÓNGORA Sábado, 8 septiembre 2018, 00:27

El Málaga ha comenzado lanzado y nadie quiere que cambie esta situación. Después de muchos meses de decepción y desesperación, los aficionados han vuelto a sonreír gracias a un equipo con orden y una gran capacidad de sacrificio, además de la calidad individual y colectiva. Aunque en esta ocasión Muñiz deberá retocar la alineación para suplir a tres de sus mejores jugadores en el último encuentro (Munir, Pacheco y N'Diaye). La trayectoria del Málaga está siendo impecable hasta ahora y, pese a las bajas, buscará esta tarde su cuarto triunfo del campeonato ante un siempre difícil Tenerife, un equipo muy recordado en la ciudad. El técnico resta trascendencia a las ausencias y piensa que los sustitutos lo harán igual, aunque deberá adaptar el sistema de juego a los jugadores disponibles.

De hecho, el Málaga no podrá contar con ninguno de los dos 'pivotes' de los dos primeros encuentros del campeonato (el traspasado Recio y N'Diaye, con la selección de Senegal). Pese a que no llegara a última hora ningún refuerzo para esta posición, Muñiz tiene varias opciones en la plantilla para acompañar a Adrián, que se convierte otra vez en el centrocampista de referencia. Boulahroud y Lacen son dos de los candidatos, aunque en la lista también está el joven Iván Jaime, un canterano que gusta mucho al entrenador. Tampoco se descarta que el asturiano utilice a tres de estos jugadores de entrada, retocando la fórmula de juego hacia un 4-1-4-1. Para ello, sin embargo, no podrá utilizar a un equipo tan ofensivo como el que alineó en Almería.

Sustitutos

Presenta menos dificultades, sin embargo, sustituir a Pacheco, que completó una espectacular primera parte en Almería, ya que para suplirlo el técnico dispone de varios futbolistas que han llegado en algunos casos a ser titulares esta temporada: están Juan Carlos, Ontiveros, Mula... Y el portero que ocupará la plaza de Munir (determinante en Almería con su intervención al final del partido), en principio, será el polaco Kieszek, recién llegado, aunque el entrenador dejó ayer la duda al entender que Andrés Prieto está trabajando muy bien. Serán en total tres bajas vitales para el equipo malagueño, aunque todos los futbolistas tienen asimilado ya el sistema de trabajo y de juego y es probable que las ausencias se noten menos de lo que parece.

En una jornada que se prevé lluviosa en la ciudad, el Málaga recibe a un viejo conocido. Frente al Tenerife logró el último ascenso en 2008, con Muñiz en el banquillo y con doblete de Antonio Hidalgo, y el anterior enfrentamiento liguero de ambos equipos fue en 2010 (en Primera y con empate a uno), precisamente también con el asturiano como entrenador malaguista. Ahora será diferente, ya que el campeonato acaba de arrancar y todavía existen ciertas dudas de la respuesta de los equipos, exceptuando a un Málaga que ha hecho pleno de triunfos. El conjunto canario, sin embargo, ha empatado los tres compromisos disputados.

El partido se presenta atractivo para los aficionados y el club espera que haya una gran entrada en La Rosaleda, lo que permitiría superar los 20.000 espectadores. El gran 'handicap' se centra en las predicciones meteorológicas, que aseguran que lloverá, al menos, hasta las seis de la tarde, pero ya se han vendido más de 2.000 localidades y es previsible que esta cifra se eleve hasta 5.000 durante la jornada de hoy, según las previsiones que hace el club. Aunque todo va a quedar pendiente de cómo se desarrolle la jornada en cuanto a las lluvias que se prevén desde primera hora de la mañana. Pero el público está volcado con el Málaga y la asistencia al campo y la compra de abonas sigue aumentando con el paso de los días y las semanas...

Convocatoria Seis novedades en la lista de veinte

El Málaga anunció ayer una convocatoria compuesta por veinte futbolistas. Entre ellos hay seis novedades en relación al anterior encuentro. Son los casos de Lacen, Juan Carlos, Andrés Prieto, Ontiveros, Héctor e Iván Jaime. Aunque de esta lista habrá dos descartes es tarde.

Integrado Juanpi, más cerca de volver

Muñiz admitió ayer que está muy contento con la actitud de Juanpi, que seguirá en la plantilla y está a disposición del entrenador. El jugador está ya completamente integrado en el grupo, pero todavía le queda algún tiempo para entrar en una convocatoria.

Entrenamiento El Tenerife, ayer en el anexo

Los expedicionarios del Tenerife, con el exfutbolista Joseba Etxebarría al frente, trabajaron la tarde de ayer en las instalaciones del Anexo para ultimar la preparación del encuentro de esta tarde en La Rosaleda, contra el conjunto malagueño.