El Málaga echa el freno pendiente de posibles descartes en Primera Dani Pacheco posa ya como nuevo jugador del Málaga en las oficinas de La Rosaleda. / malagacf.com El club ralentiza las gestiones consciente de que el efecto dominó en algunos equipos permitirá optar a varios jugadores en las piezas que faltan SERGIO CORTÉS Jueves, 16 agosto 2018, 00:19

El Málaga no va a precipitarse a corto plazo. A falta de quince días para el cierre del mercado veraniego, el club tiene claro que es necesario ralentizar las operaciones ante la posibilidad de que surjan jugadores interesantes descartados en Primera División que vendrían a ocupar las piezas que faltan. De hecho, con el paso de los días el baile de nombres se sucede en las oficinas de La Rosaleda.

Ahora sí, el Málaga es un club apetecible. Si hace dos semanas los agentes y los jugadores no lo veían muy claro, la llegada de distintas incorporaciones –especialmente en el caso de N'Diaye– ha provocado un cambio radical. También ayuda la situación económica, más desahogada por el traspaso de Ignasi Miquel y la salida de otros efectivos con fichas altas. Pero, sobre todo, el Málaga ha pasado a ser un equipo apetecible; es decir, al que se ve desde fuera como un candidato al ascenso. Luego la competición lo pondrá en su sitio, pero la percepción en el mercado es que en La Rosaleda saben lo que quieren. Y eso contrasta con las dudas que exponen en público en otros conjuntos (como recientemente el entrenador de Las Palmas, Manolo Jiménez).

Ante este panorama, el director deportivo, José Luis Pérez Caminero, prefiere echar el freno. Por su experiencia sabe que en estos momentos lo mejor es no precipitarse y así se lo ha transmitido a los otros responsables del club. Porque jugadores que hace más bien poco no estaban a tiro pueden ser factibles la próxima semana. Ahora empieza la fase del mercado en la que cada uno debe saber jugar sus bazas; esto es, no mostrar debilidad, no desvelar los movimientos y, sobre todo, no ceder a las primeras de cambio.

El ejemplo de la portería

Un ejemplo claro es el del guardameta Dimitrievski. Más allá de las dudas de incorporar al macedonio cuando ya se cuenta en la plantilla con otro internacional, Munir, conforme avanzan los días las pretensiones del Gimnastic se han reducido drásticamente. Precisamente en lo que respecta a la portería Caminero prefiere no mover ficha porque en cualquier momento un efecto dominó puede permitir aspirar a un cancerbero que hasta ahora no estaba en la rampa de salida en su club.

Precisamente entre esos descartes de Primera se encuentra el extremo Álvaro Jiménez, un nombre que gustaba de salida, allá por el mes de junio, y que ahora vuelve a ponerse a tiro. Que su agente sea Manuel García Quilón (que estuvo vinculado a Caminero durante toda la carrera del hoy director deportivo) también es un aspecto clave. Por no hablar, claro, de la llegada de su compañero del Getafe Dani Pacheco, cuyo fichaje por tres temporadas fue anunciado oficialmente ayer por el Málaga (en principio su presentación oficlal se demorará hasta el martes).

Claro que, igual que el Málaga moverá ficha con cautela y sólo cuando lo tenga muy claro, también es probable que los agentes de jugadores interesados en su salida –en particular, Rosales y Juanpi– traten de tensar la cuerda para sacar el máximo provecho en los últimos días de mercado. Asimismo, se confía en que otros clubes, movidos por la necesidad, también den el paso para llevarse a jugadores descartados.

Los últimos quince días del mercado prometen ser muy interesantes en el caso del Málaga. A las puertas del comienzo de la Liga aún quedan muchas cuestiones por resolver. Caminero sabe que las operaciones pueden llegar a la docena –incluidos al menos cuatro o cinco fichajes– y no es el momento de precipitarse. En la recta final pueden surgir opciones muy válidas...