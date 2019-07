El Málaga echa el freno con los internacionales Munir, en una estirada en un entrenamiento. / SALVADOR SALAS La experiencia vivida la pasada temporada y la confección del calendario, sin parones en Segunda, obligan a ser cautos SERGIO CORTÉS Sábado, 13 julio 2019, 00:21

El presidente de LaLiga se escudó el lunes, en una charla dentro de las jornadas de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en que esta temporada no habrá parones en Segunda División porque nunca los ha habido. Javier Tebas obvió que el nivel de la categoría ha experimentado un crecimiento paulatino en los últimos años y eso ha facilitado la llegada de más internacionales. El Málaga, tras la experiencia de la pasada campaña, ha decidido echar el freno en este aspecto y no ve claro incorporar a aquellos futbolistas que puedan faltar a encuentros de Liga –y también hipotéticamente a los 'play-off' de ascenso– por estar citados con sus selecciones nacionales.

El peregrino argumento de Tebas esconde realmente que LaLiga no desea que haya fines de semana sin fútbol profesional. La Segunda División cuenta con numerosos equipos históricos que aseguran una buena audiencia televisiva cuando se produce el parón en la élite (sobre todo, el Zaragoza y el Málaga, casi fijos en las elecciones por parte de Movistar Partidazo y Gol).

En este sentido, es demasiada casualidad que en esos recesos en los primeros meses de competición se disputen esta temporada derbis muy interesantes en la categoría de 'plata'. Dado que el calendario es asimétrico y hasta cierto punto dirigido, llama la atención que el fin de semana del 8 de septiembre esté fijado el Tenerife-Las Palmas (junto a partidos como el Málaga-Almería o el Deportivo-Albacete); el del 13 de octubre, el Málaga-Cádiz (más el Rayo-Tenerife y Las Palmas-Deportivo), y el del 17 de noviembre, el Oviedo-Sporting.

LaLiga, en continua pugna con la Premier por presumir de mejor campeonato del mundo, obvia que en la Championship (la segunda división inglesa) no sólo se paga mejor y que hasta puede ser considerada la sexta competición más importante en movimiento de dinero, sino que también se para el torneo cuando llegan las 'ventanas' de la FIFA para los compromisos de selecciones. Así sucederá en las fechas citadas en el párrafo anterior.

Pese a las discrepancias notorias –y en casi todas las materias– de Tebas y el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, en este capítulo ambos parecen estar de acuerdo. Tampoco los clubes, que a priori tienen capacidad para aprobar los calendarios, han presionado para que no se repitan las situaciones vividas durante la pasada temporada en la Liga y en los 'play-off' de ascenso. No es un secreto que el Málaga echó de menos en su eliminatoria frente al Deportivo a N'Diaye (en su mejor versión), por no hablar del Cádiz, que en el momento culminante no pudo contar con su estelar refuerzo de invierno, Machís, ya en plena concentración con Venezuela cara a la Copa América.

Si acaso, el final de esta temporada no coincide con la disputa de tantos torneos de selecciones nacionales, aunque sí con la Eurocopa. Esta arrancará el 12 de junio, con lo que afectaría a los cuatro partidos de 'play-off' (que comenzarán el 24 de marzo) debido a la obligación de ceder a los futbolistas para el periodo de preparación. Desde luego, el Málaga no va a pillarse los dedos y, dentro de lo que le permitan su situación económica y las apreturas de última hora, evitará riesgos con la llegada de internacionales.