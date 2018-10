Málaga y Elche, pendientes de sus africanos

El Málaga y el Elche están pendientes de los últimos coletazos del 'virus FIFA'. Sus jugadores más destacados, que ya se tuvieron que perder la cita liguera del pasado fin de semana, corren el riesgo de no llegar en las mejores condiciones a la próxima jornada, adelantada a la noche del viernes, lo que no favorece el tiempo de recuperación de los blanquiazules Munir y N'Diaye y del franjiverde Kaba, que juegan esta tarde sus respectivos encuentros con sus selecciones en la fase de clasificación para la Copa África de Camerún (del 15 de junio al 13 de julio).

A estos tres futbolistas y al guardameta nigeriano Francis –también en el Elche, pero que no ha jugado en lo que va de campeonato liguero– les espera un largo periplo antes de aterrizar en tierras costasoleñas e ilicitanas. Puede que a Munir y N'Diaye ni siquiera les dé tiempo a entrenarse con el Málaga el jueves, en la última sesión de trabajo prevista antes de viajar por carretera a Elche.

Aunque llegarán a tiempo para jugar el duelo en el Martínez Valero, sus entrenadores decidirán si están para disputar los noventa minutos

Munir estará previsiblemente esta tarde en el banquillo de Marruecos en el estadio Said Mohamed Cheikh de Mitsamiouli, en las remotas Islas Comoras, apenas perceptibles en cualquier mapa africano. Es un archipiélago entre Madagascar y el continente y un territorio de ultramar francés.

Por su parte, N'Diaye jugará a última hora de la tarde en Jartum (Sudán) con Senegal, que si se dan dos resultados favorables en la jornada podría sellar matemáticamente su clasificación para la Copa África, a falta de dos jornadas más en la liguilla. Al medio centro le esperan varios vuelos y no estará en el mejor de los casos hasta el jueves a las órdenes de Muñiz, que determinará su cansancio para calibrar si estará de salida en el Martínez Valero o le da algunos minutos de descanso.

El meta está siendo suplente con Marruecos, pero el 'pivote' lo juega todo

Más candente aún es la situación de Kaba en el Elche. El delantero lleva seis de los siete tantos ligueros de su equipo, con lo que la dependencia que se sufre de él se ha convertido en un problema para un equipo que, de paso, está viendo poca puerta en este arranque liguero. Sory Kaba se encuentra concentrado con Guinea Conakry (no confundir con Guinea Bissau ni la excolonia española Guinea Ecuatorial), que juega también hoy en el Stade Regional de Nyamirambo, en Kigali (Ruanda).

De fallón a imprescindible

Resulta irónico el peso adquirido por Kaba en el próximo rival del Málaga. Rodeado de compañeros tran veteranos como Nino y Benja, ha pasado de fallar goles claros ante el Oviedo a encadenar dos jornadas con cuatro dianas, las logradas contra el Extremadura (partido en el que fue suplente y saltó al campo en el tramo final) y el Lugo. De esta forma, con 23 años y un potencial físico descomunal, el club ha tenido que renovarle hasta 2021 al adivinar una excelente posibilidad de hacer caja. La realidad es que Kaba no pudo estar en Riazor y su equipo encajó una goleada (4-0) y dejó muy pobres sensaciones.

Se da la casualidad de que el Málaga y el Elche fueron los equipos más perjudicados por el 'virus FIFA' en la anterior ventana de selecciones. El cuadro de La Rosaleda perdió a tres jugadores, que ahora se han quedado en dos al renunciar Haksabanovic a concentrarse con Montenegro para centrarse en su club. Mientras, en el Elche, a Kaba y Francis (que juega hoy en Libia) se les unió el venezolano Alexander González y el ucraniano Zotko (con la sub-21), pero estos dos últimos no han viajado esta vez.

La dependencia de Kaba en el Elche es absoluta: ha marcado seis de los siete tantos ligueros del equipo

Muñiz ya se ha quejado al menos en un par de ruedas de prensa del perjuicio causado por el 'virus FIFA' sobre laSegunda española, una categoría al alza y cada vez con más internacionales en sus filas, en torno a una treintena. De hecho, otras segundas categorías europeas, como la Championship inglesa –con más equipos, 24, y jornadas–, paran durante las ventanas FIFA.

Sin suerte con las fechas

Para más inri, al Málaga no le han sonreído las fechas de sus partidos. En el primer 'parón' se le obligó a jugar en Almería un lunes, el día marcado por normativa por la FIFApara que los internacionales abandonen ya la disciplina de sus clubes, con lo que hubo que forzar un acuerdo especial para que Munir y N'Diaye estuvieran en el partido. Ahora es perjudicial que el choque en Elche se adelante, y hubiera sido mucho más favorable que se hubiera programado un domingo o incluso un lunes.

Para terminar de completar un panorama del todo surrealista, Munir está siendo suplente con Marruecos, con lo que viaja para no jugar.Se da la circunstancia opuesta a la vivida la campaña anterior, cuando el portero no jugaba en su club, el Numancia, pero fue titular en el Mundial desbancando a Bono, que era fijo en el Girona en Primera. Además, la situación de intocable de N'Diaye en Senegal para su seleccionador, Aliou Cissé, conlleva que si no es reservado hoy llegará mucho más cansado .