El Málaga se escapa de los 'históricos' Juanpi trata de ganar por alto una disputa ante dos defensas del Albacete. Salvo con el Granada y el Deportivo, su renta empieza a ser muy suculenta sobre ilustres aspirantes PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 15 octubre 2018, 00:37

«No sé quién va el cuarto. No lo miro. Me fijo en lo que hacemos nosotros. No me gusta mirar a los otros, sino que miren hacia nosotros», comentó el técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, antes de visitar Riazor, donde el Málaga minimizó daños (1-1). La teoría del asturiano es que los equipos sólo compiten a estas alturas para posicionarse. Incluso, en otra ocasión estableció un símil con el ciclista que participa en una Vuelta a España y la importancia relativa de las primeras etapas. En definitiva, que todo se ha de resolver en mayo o junio, cuando de verdad cuenta lo que dice la tabla.

No obstante, aunque su discurso sea siempre cauto y aún no se mencione el objetivo del ascenso, no se puede restar importancia a las importantes rentas que el Málaga ya ha adquirido en la competición. En especial a las que tiene sobre muchos 'históricos', el amplio ramillete de clubes con el denominador común de un pasado importante en la élite, unas urgencias considerables de retornar a la máxima categoría y unas expectativas deportivas acordes.

Si se exceptúa al Granada y al Deportivo, también con un buen comienzo en la competición, en algunos casos la ventaja del Málaga sobre ellos es poco menos que considerable, aunque queden 33 jornadas y 99 puntos en disputa. No cabe considerar de otra forma la distancia de quince puntos entre el cuadro de La Rosaleda y el Cádiz, por citar el ejemplo más destacado. El club andaluz, que disputó el 'play-off' de ascenso hace dos temporadas y estuvo cerca de jugarlo en la última, sólo ha ganado un partido (1-0 al Almería), el primero, el que abrió la competición en esta edición de Segunda.

Mantienen el ritmo el Granada, a dos, y el Deportivo y el Alcorcón (si gana hoy), a cuatro

El Málaga ya tiene un mínimo de cinco jornadas de ventaja sobre este rival, que este verano puede haberse debilitado en su potencial ofensivo, pero que en las quinielas previas al campeonato entraba en el amplio pelotón de candidatos a estar en la pelea del ascenso. Como el Tenerife, que está a catorce puntos del equipo de Martiricos, y que ya ha cubierto el primer cambio de entrenador, el de Oltra por Etxeberria.

No carbura el cuadro canario, pero tampoco el Zaragoza, quizás la entidad con más presión histórica, y que no juega en Primera desde la temporada 2012-13. Su derrota el sábado en Soria (1-0) lo deja a doce puntos del liderato malaguista, cuando en verano se le consideraba como uno de los rivales más a tener en cuenta. No obstante, ya tuvo el precedente de la pasada campaña, cuando se repuso a una horrible primera vuelta para pelear hasta el último partido por el regreso a la élite. También es suculenta la ventaja del Málaga sobre el trío formado por el Sporting, el Oviedo y el Osasuna, de diez puntos, de algo más de tres jornadas. Entre ellos sólo el cuadro navarro parece ir a más (1-1 en La Romareda y 3-1 al Córdoba), pero en el Sporting no agradan ni los resultados ni las sensaciones, sin que funcione su gran apuesta en el mercado, Djurdjevic, y en el Oviedo la figura de Anquela está cada vez más cuestionada.

Además, el Málaga mete ya siete puntos de diferencia sobre su único verdugo, Las Palmas, que ha ido a menos claramente tras aquel cruce (1-0 en Gijón, 0-0 ante el Alcorcón y 3-0 en Almería). Así las cosas, los únicos que de alguna manera soportar el tirón malaguista son el Granada, que ganó ayer y está a dos, y el Deportivo y el Alcorcón (si no falla hoy con su 0-3 en Tarragona cerca del descanso), a cuatro.

Cabe recordar también que el Málaga tiene nueve puntos de ventaja sobre el séptimo clasificado, el Albacete, el primero que queda ahora fuera de la zona del 'play-off', pero la meta real es subir directamente, ya que en el periodo de las eliminatorias de ascenso se verá afectado gravemente por el 'virus FIFA' (sin Munir ni N'dDiaye).