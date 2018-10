El Málaga, el espejo de los otros 21 clubes de Segunda Las cosas de Cañete La marcha del equipo no es casual, tiene una base o principio Hicham, el pasado domingo. / Salvador Salas PACO CAÑETE Martes, 2 octubre 2018, 00:30

Miras la clasificación y te recreas. La repasas. Los seguidores ven firme a su equipo en todo lo alto. Se han disputado 7 encuentros, con un balance de 6 victorias. Vuelves a la tabla y observas con satisfacción que el Málaga supera en 4 puntos a los que le siguen, incluido Las Palmas, el único que hasta ahora lo ha superado. Es el espejo en el que todos se quieren mirar. Ser líder da la mejor imagen. La de los blanquiazules no puede ser mayor y, sobre todo, positiva. Conste que el camino recorrido hasta ahora no era de rosas. Se puede hablar de un comienzo de lujo con sufrimiento. Los 6 partidos ganados han sido, menos uno, por un gol de diferencia. Mayor renta, imposible.

El domingo, ante un teórico rival de segunda línea, el equipo ofreció un primer cuarto de hora de juego de calidad, en el que la conjunción fue su base espectacular. El gol llegó en el minuto 9, antes y después del excelente tanto de Harper, hubo acciones de equipo grande. Y lo que son las situaciones. Vi a N'Diaye irse al ataque con la misma facilidad que defiende, mandando. Que coincidencia que cuando este jugador se retrasó durante veintitantos minutos, los visitantes, con cambios en su entramado, fueron a más. ¿Casualidad? Son muchísimos los que afirman que no existe. ¿Y la causalidad? Esto sí que es cierto. Las cosas tienen una causa o principio. Total, que el Rayo Majadahonda tuvo un 63 por ciento de posesión, por el 37 del Málaga. Al final triunfo local con algún ¡Uy! Resuelto por Munir, porque el dominio a ratos de los rayistas tropezó con una sólida, conjuntada y entregada defensa de los de casa, que también es hacerlo acertadamente.

Obras son amores y no… Ahí está Muñiz, que sabe lo que quiere y quiere lo que sabe. Ha construido un conjunto que juega, controla y gana. Lo mejor de todo, la entrega, la combatividad y la condición física para actuar arriba, abajo y en medio. La clasificación que conduce a Primera es producto de la causalidad, y no de lo otro. En el orde n individual, Iván tuvo una buena actuación. No me sorprendió porque vengo preguntando por este chico desde que lo vi en un amistoso de verano dos años atrás. Portero y defensa, insisto, seguros. N'Diaye, con otra sorpresa llamada Blanco, a la conocida por Harper, junto a Ontiveros y a un, parece que renacido, Juanpi. Hoy, el Málaga es noticia en el fútbol nacional.

Antes del partido, Muñiz se refirió al horario, 4 de la tarde: «Lo vemos con normalidad absoluta. Son los horarios que nos ponen. Para nosotros, el mejor. No vale poner pegas y excusas que no merecen la pena. Cuando pase el partido nadie se acuerda de a que hora jugaste». Tiene toda la razón. Hace años, en los 60, en todos los partidos durante otoño o invierno, la hora de comienzo era anterior a las 4 de la tarde. No contaban con iluminación eléctrica y había que aprovechar la luz solar. En la actualidad no son las carencias las que mandan en la programación. Por avances técnicos tratan de llegar en directo a zonas inimaginables. Por una u otra circunstancia de la tecnología, al aficionado siempre le ha tocado la china de tener que comer como los pavos.

Los estadios en España crecen como el número de seguidores. En esta Segunda que nos ganamos a base de derrotas, son más de 263.000 los abonados de los 22 clubes. La relación la encabeza el Zaragoza, con 27.000 incondicionales. La segunda plaza es para el Sporting, con 23.000. En el Depor son 21.500. El Málaga cuenta con más de 19.000 abonados a pesar del descenso. Creo que puede superar los 20.000. El Rayo Majadahonda es farolillo rojo en este capítulo. No supera los 2.000.