UN MÁLAGA MUY ESTANCADO

La Segunda es, en términos muy malaguistas, un hoyo. Más bien un socavón, pero es la verdad. Y más si no eres capaz de subir de nuevo a Primera en el primer año. Allá se quedaron los Míchel y José González, infaustos y nefastos, que nos metieron donde estamos. Pero ahora hemos hecho un buen equipo, con una importante plantilla y con el mayor presupuesto de la categoría. Comenzamos como un cohete, pero nos hemos desfondado. Fuera de casa somos un equipo muy vulgar que puede perder con conjuntos tan malos como el Elche o el Extremadura, como ocurrió ayer. Y así no vamos a ningún lado. Y por supuesto, menos a Primera. Hemos tenido un periodo de cortesía impresionante para entrenador y plantilla, pero esto no funciona, no marcha... Hay que agitar el asunto, hay que exigirles mucho más. Miren, no es de recibo perder con un equipo tan malo, malísimo, como el Extremadura. Me da igual lo que digan unos y otros. Perder tres puntos en el feudo extremeño es una ruina, porque pocos de los que aspiran a retornar a Primera lo van a hacer. El Málaga, con muchos fallos arriba, sin olfato de gol, le dio tres puntos de oro a un rival al que tendríamos que haber machacado, pero este Málaga fuera de su casa se escurre, pierde muchos de sus créditos, y con los puntos de La Rosaleda creo que no nos va a bastar, entre otras cosas porque algún día se pinchará en Martiricos. El Málaga tiene la pólvora mojada y perdonó claras ocasiones de gol, tantas que el Extremadura se bastó con un extraño gol consecuencia de un importante desajuste defensivo. Una pena, pero así fue. Y lo lamentable, la falta de reacción de los hombres de Muñiz, que presionaron mucho, pero sin capacidad para definir. Así nos quedaremos en Segunda, y no quiero ni pensar que pasará el año próximo si no ascendemos... Mala cosa si el equipo continúa en la senda de la derrota fuera de La Rosaleda. Mala cosa porque los demás van ganando y nosotros, el Málaga, está muy estancado...