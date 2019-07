El Málaga se estrena esta pretemporada hoy en Algeciras Cifu, Keidi y Lombán, que es duda, en un entrenamiento. / Josele El cuadro gaditano, ascendido a Segunda B, primer escollo para el equipo, que puede jugar con un once distinto en cada tiempo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 26 julio 2019, 00:34

El Málaga comienza esta noche en el estadio El Mirador de Algeciras (y ante el cuadro local) la gira de amistosos de pretemporada. Será a las 20.30 horas, ofrecido en 101 TV y en el canal de YouTube del Málaga, y con precios que oscilan en taquilla entre los siete y los diez euros (las entradas son gratuitas para los menores de 10 años).

El Algeciras acaba de subir a Segunda B y afronta con interés el duelo ante el Málaga, aunque aún sea un tramo temprano de la pretemporada. Es por ello que lo más normal es que Víctor emplee dos onces distintos, uno en cada periodo del choque, ya que el intenso trabajo de los entrenamientos mantiene castigado al grupo, aún sin demasiado fondo.

Además, el técnico malaguista tiene tocados a Luis Hernández y a Lombán. El primero no jugará y el segundo es duda, ante unas molestias en la rodilla derecha sufridas ayer. El choque puede suponer también el debut con el primer equipo de alguno de los jóvenes canteranos reclutados, como el portero Gonzalo, el lateral derecho Ismael Casas o el medio centro Ramón. La cita no reúne el aliciente de ver en acción a fichajes, ya que aún no está disponible ninguno, a falta de que se resuelva la contratación de Okazaki, ya en tierras costasoleñas y con el reconocimiento médico superado.

El que sí que será uno de los atractivos del choque es el estreno de las nuevas equipaciones de la temporada, que se pusieron ayer a la venta y que tienen la novedad de las mangas blancas al completo.