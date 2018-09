El Málaga, sin euforia pese al espectacular inicio

Una oportunidad para los que disponen de menos minutos

Juan Ramón Muñiz dispondrá mañana en la Copa de la primera oportunidad para comenzar a ofrecerle minutos de juego a futbolistas que han contado poco en la competición liguera y que necesitan ritmo de juego para alcanzar su mejor nivel lo antes posible. De ahí que ayer comenzara ya a trabajar con más intensidad con aquellos que no formaron parte del once titular en el anterior partido, contra el Tenerife. Son muchos los casos. En la portería no estará Munir, por lo que Kieszek y Andrés Prieto lucharán por una plaza. Y esto ocurrirá en el resto de líneas. Jugadores como Iván Rodríguez, Diego González, Boulahroud, Iván Jaime, Koné, Héctor o Hicham pueden participar en el compromiso copera ante el Almería, igual que otros que están entrando en el equipo poco a poco. Y sin olvidar que pronto estarán disponibles Juanpi o Torres, que ahora tiene algunas molestias.