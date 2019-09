El Málaga, a no fallar en casa con un portero novato frente al 'nuevo rico' de la Liga Víctor no despeja la incógnita sobre si Kellyan o Gonzalo será el meta titular en una cita marcada por las ausencias de Munir, Keidi y Juanpi SERGIO CORTÉS Sábado, 7 septiembre 2019, 00:40

Aún recuerda el malaguismo cuando irrumpieron Fernando y, en menor medida, el malogrado Gallardo. Aquella inolvidable fecha de diciembre de 1980, en casa frente al Huelva (que es como se conocía entonces al Recreativo), o la huelga de la AFE en septiembre de 1984. Ambas apariciones fueron aplaudidas internamente. Hoy se espera otra, también obligada por las circunstancias, aunque Víctor no suelta prenda sobre el novato que estará bajo los palos frente al 'nuevo rico', el Almería.

Porque la decisión del madrileño no parece fácil, aunque para ello cuente con el asesoramiento del preparador de porteros, que no es otro que uno de los mejores guardametas de la historia del Málaga, 'Koke' Contreras. ¿Kellyan o Gonzalo? Muchos piensan que el segundo, por su pretemporada y por su imparable progresión (no es alto, pero en mando y concentración brilla con luz propia), pero el primero está más baqueteado, compite de maravilla y encima ya conoce lo que es jugar en La Rosaleda (en la Youth League).

Esa es la gran incógnita en un equipo que hoy arrastra, por la lamentable desorganización del fútbol español (ya se sabe, los 'Pimpinela' Tebas y Rubiales), varias bajas porque la Segunda División no para cuando llegan los compromisos de las selecciones. No es sólo Munir una ausencia importante. Visto el panorama, también Keidi ('capitán general' para Víctor) y Juanpi (resucitado en los dos últimos partidos).

Estas tres bajas son hoy por hoy vitales para el Málaga y obligan a Víctor a cambios importantes en el centro del campo. La posición de medio de contención parece destinada a Rolón porque Boulahroud es una tentación arriesgada y a Adrián se le necesita más cerca del área contraria que de la propia. Es probable, eso sí, que el capitán juegue por dentro en el trío de la medular si el entrenador se decanta por alguno de los atacantes incorporados, el corpulento Sadiku o el pequeño pero explosivo Lorenzo. El resto de la formación parece definido, máxime tras el regreso de Luis Hernández, si bien el flojo rendimiento de los jugadores de la banda izquierda invita obligatoriamente a la especulación. Juan Carlos lleva dos partidos bajo mínimos, pero no parece momento para la opción de Diego González, y ni Dani Pacheco ni Hugo han funcionado. ¿Mejor apostar por el pizarreño para que recupere confianza o dar continuidad a la pujanza del canterano?

Enfrente está un 'nuevo rico' que, como le ocurrió al Málaga en aquella etapa con Jesualdo Ferreira, ha cerrado algún que otro fichaje extraño. De momento su óptimo rendimiento se basa en futbolistas del pasado ejercicio y con Sekou (verdugo copero el año pasado) como referente. Los Petrovic, Coric o Vada han esperado turno. Habrá que ver si hoy tienen hueco en el once, igual que Lazo (el extremo derecho que tanto gustó a Caminero en el último Málaga-Lugo) o Juan Muñoz (que era opción para ser el 'nueve').