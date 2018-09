El Málaga, el más fuerte en el tope salarial de Segunda El equipo malaguista puede disponer de algo más de 25 millones y aventaja en cinco al siguiente equipo de su categoría, Las Palmas ANTONIO GÓNGORA y RODRIGO ERRASTI Viernes, 14 septiembre 2018, 00:48

LaLiga hizo públicos en la jornada de ayer los datos de los topes salariales de los clubes del Primera y Segunda, siendo el Málaga el que lo tiene más alto en la categoría de plata. De esta forma, podrá gastar esta campaña por este capítulo algo más de 25 millones. Esta cifra no sólo abarca a la plantilla del primer equipo, según ha podido saber este periódico, sino que incluye también al resto de los jugadores y entrenadores profesionales de la cantera, incluyendo el cuadro femenino.

El equipo de Martiricos aventaja en unos cinco millones al segundo clasificado en la categoría 'de plata', La Palmas. Este dato tan positivo del club de Martiricos lo consigue gracias a los alrededor de 29 millones que ingresará por el seguro del descenso y los derechos de televisión, además de los 10 millones conseguidos por la venta de jugadores (esta cifra no se suma al completo, sino que es sólo una parte, al tope salarial).

Las diferencias en Segunda son muy importantes, ya que el peor equipo, el Reus, dispone de ocho veces menos que el Málaga por este concepto. En Primera, sin embargo, todos los topes salariales están por encima del de los malaguistas, salvo el recién ascendido Valladolid.

Datos generales

La Liga anunció estos datos en las dos principales categorías. Este límite de coste de plantilla es el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2018/2019, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el artículo 38 de las normas de elaboración de presupuestos) y también a los no inscribibles, que serían el resto de los profesionales.

De esta manera, este límite, recuerda la Liga, incluye además «el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el artículo 38 de las normas de elaboración de presupuestos)». El equipo de Primera que más puede gastar es el Barcelona, con casi 633 millones de euros, 67 millones más que el Real Madrid, que es el segundo con 566,5 millones. El club que menor gasto puede hacer es el Valladolid, que con 23 millones está autorizado a invertir menos que el Málaga que ahora milita en Segunda División.

En Primera División, el Barcelona es el que más puede gastar, mientras que el Valladolid podrá invertir menos que el equipo de Martiricos

La Liga detalla que «los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador)». Cada club o SAD propone a LaLiga «su límite de coste de la plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de LaLiga aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del club». En total, la cifra de los salarios en Primera es 2.650.598.000 euros.

Cantidad por club

Es importante saber que «la solicitud que tramita un club/SAD de su Límite de Coste de la Plantilla Deportiva no siempre corresponde con su límite máximo. Un club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo». Además La Liga quiere «aclarar igualmente que la solicitud del Límite del Coste de la Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad» y que ese límite del coste de la plantilla deportiva puede «verse incrementado en las condiciones y con el procedimiento que se establecen en el Título III de las normas de elaboración de presupuestos de clubes y SADs». Llama la atención que la mayoría de los clubes han incrementado sensiblemente ese límite respecto a la pasada campaña (porcentualmente los tres ascendidos Rayo, Huesca y Valladolid son los que más crecen) aunque el Espanyol lo ha bajado en más de cuatro millones de euros.

Estados Unidos, en el aire

En la reunión celebrada por los clubes de Primera y Segunda división en la sede de LaLiga este jueves, se habló por encima del plan de desarrollo de la competición en Estados Unidos, Canadá y México que está encontrando serias dificultades para celebrar un primer partido en Miami entre Girona y Barcelona. «No es algo obligatorio, los que quieran irán y los que no, no», dijo a la salida de la reunión, Victoria Pavón, presidenta del Leganés.

La Federación no ve con buenos ojos la posibilidad, igual que la FIFA y así se lo comentaron los presidente de ambas, Luis Rubiales y Gianni Infantino, a Pedro Sánchez en su visita a Moncloa del pasado miércoles. El Gobierno considera que la medida debería haberse consensuado y cree que el partido elegido no ayuda. «Me sorprendería que el presidente del Gobierno hubiese tomado alguna postura», afirmó Javier Tebas, que recordó no haber «recibido ninguna comunicación oficial» a su petición con fecha señalada (26 de enero de 2019) en la que se jugaría el partido en Estados Unidos.

Tebas, que quiere traerse un partido de la liga de Ecuador a España, tiene una mayoría de clubes a favor, cuenta con el visto bueno de los clubes y los abonados afectados del Girona, el sí de Aficiones Unidas y ya ha empezado a acercar posturas con la Asociación de Futbolistas (AFE) si bien le falta lo más complicado: FEF y UEFA. Y es que la UEFA, ya descartó en Mónaco con motivo del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, tampoco lo ve positivo y quizá por ello este jueves volvió a negar que se plantee organizar la final de la Champions fuera de Europa. «Esa idea no se está discutiendo actualmente, en absoluto», indicó Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, en respuesta a la afirmación de Jaume Roures, socio fundador de Mediapro, que en varios medios aseguró que, cara a un futuro próximo, «se está negociando jugar una final de Champions en Nueva York».

Tope salarial (Segunda)

1. Málaga 25,245 millones

2. Las Palmas 19,284

3. Deportivo 18,513

4. Osasuna 11,118

5. Sporting 10,917

6. Granada 9,543

7. Tenerife 8,372

8. Oviedo 8,020

9. Cádiz 7,903

10. Almería 6,988

11. Mallorca 6,928

12. Albacete 6,642

13. Zaragoza 6,367

14. Numancia 5,988

15. Nàstic 5,244

16. Extremadura 5,155

17. Lugo 5,114

18. Alcorcón 5,087

19. Rayo Majadahonda 4,046

20. Córdoba 3,931

21. Elche 3,856

22. Reus 3,15