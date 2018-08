LA Segunda División no va a ser un paseo. Ni para el Málaga ni para nadie. Ayer, en Lugo, el equipo de La Rosaleda lo pudo comprobar en sus propias carnes. Ante un equipo sin nada, mediocre al máximo, en un estadio semivacío (eso sí, pocos espectadores que parecían muchos por cómo insultaban) a punto estuvo de perder, aunque acabó ganando porque fue, por muy poco que hiciera, muy superior a su rival. La victoria llegó porque el equipo de Muñiz se puso el mono de trabajo y obtuvo recompensa porque lo mereció. Y eso que el comienzo fue desesperante, con un Ontiveros que todavía no se ha dado cuenta de que no juega al fútbol sala, porque a los 6 minutos, en una jugada sin peligro aparente, los locales batían a Munir. Fue la única clara ocasión de los gallegos, que apenas si inquietaron en el resto del partido a un Munir que demostró su categoría. El equipo malaguista intentó cercar a su rival, pero no estuvo acertado.

Fue en el segundo tiempo, con los cambios de Muñiz, cuando el Málaga, basándose en el poderío en el centro del campo de N'Diaye (se bastó en este período él sólo para imponer su ley), demostró que pese a que no esté fino es superior a la mayoría de sus rivales de la categoría, aparte de comprobar cómo los chavales del filial aprovecharon su oportunidad, porque todos estuvieron a buena altura, lo mismo que Blanco, que apabulló a los centrales rivales.

El Málaga ganó porque era lo lógico, porque tiene mejor equipo y porque lo mereció, así de claro, y eso que uno no sabe qué es peor, si estar en Segunda o aguantar los juicios (sic) de los comentaristas de Movistar Plus, porque eso de decir que un choque con el portero rival en su área pequeña no es falta (no se le puede tocar) da idea del nivelito, aparte de que pareció que no les gustó para nada que ganaran los malacitanos... Allá cada cual.

Tres puntos de oro para el Málaga, porque venir de Primera y debutar en Segunda División no es nada fácil... Les digo una cosa: a mí este Málaga me gusta.