NO A UN MÁLAGA HUMILLADO

Alguien dijo que el fútbol es un sentimiento. Y lo es. Quienes lo inventaron nunca pensarían que un juego con dos equipos, dos porterías y un balón por medio iban a dar tanto de sí. Desde entonces, hace ya más de un siglo, el llamado balompié ha ido evolucionando de tal manera que cualquier parecido entre uno y otro es pura coincidencia. Se mantiene la base, sí, pero se ha encarecido el gol y lo que antes aguantaban once jugadores, y con frecuencia sólo diez y uno cojo, ahora lo consiguen a duras penas los catorce que juegan. Pero algo sí ha evolucionado y a lo grande: la pasión que rodea a cada partido y, en ocasiones, de manera desmedida. Una pasión a la que se llega por un acendrado sentimiento de alianza con el equipo que defiende el nombre de su ciudad aunque quienes defienden ese nombre lleguen desde cualquier rincón del mundo en busca de unos millones que a veces se les regala. En suma, un equipo de fútbol es hoy día un sentimiento de amor, de pertenencia o de envidia que generalmente conduce a la pasión.

Al Málaga, actualmente, lo están humillando. Y Málaga, desesperadamente, lo está consintiendo. Estas convocatorias que se anuncian no arreglarán nada si no hay algo o alguien que se enfrente a la situación generada por un señor, llámese jeque, al que no le importa nada haciendo del Málaga, nuestro Málaga, un juguete al que poco a poco va deshaciendo como si fuera un peluche. Es una vergüenza ver cómo a unos días del comienzo de la Liga el Málaga ofrezca esa imagen de abandono ante la estupefacción de España entera. Personas responsables debe haber en la ciudad, digo yo, como en su día las hubieron en la desaparición del C.D.Málaga. Autoridades de la ciudad, empresarios, entidades o malagueños de pro están en la obligación de componer un potente equipo capaz de plantarse en Doha y desenmascarar en su terreno a un tal Al- Thani. A ver qué pretende, hasta dónde piensa llegar. Y ajustar, de una vez por todas, unas cuentas que no aparecen claras. Indeseables, ya se sabe, los hay en todas partes. Pero el Málaga necesita de un tratamiento urgente. Muy urgente.