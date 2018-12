El Málaga invierte su tendencia Blanco cabecea en la acción del 0-1 antes de que Harper logre de rebote el gol. / Agencia Lof Pone fin a su racha de tres meses sin ganar fuera y sube un puesto en la clasificación PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 9 diciembre 2018, 00:36

Tuvo que ser un lateral, Cifu, el héroe final malaguista con la consecución del definitivo 1-2. En una jugada de contragolpe, recibió una dejada de cabeza de Ontiveros, se la colocó con la izquierda y fusiló con la derecha para batir a Parera. El Málaga ponía fin a su mala racha fuera, que le había llevado a sumar sólo dos de los últimos dieciocho puntos en disputa, con las derrotas en Las Palmas (1-0), Elche (2-0), Pamplona (2-1) y Almendralejo (1-0) y los empates en Riazor (1-1) y Gijón (2-2). No ganaba desde el 4 de septiembre (0-1 en Almería).

Sin embargo, el Málaga ayer fue capaz de invertir la tendencia. Ante otro rival directo, ante un contrincante serio, de los que hacen pocas concesiones, se llevó el gato al agua tras una porfía muy igualada y en la que ninguno de los dos equipos fue capaz de ejercer un control real del choque en ninguna fase. Todo pudo suceder en Son Moix, incluso tras la anulación de un gol al central local Raíllo (minuto 8) por un fuera de juego que seguramente hubiera corregido el VAR, de aplicarse ya en la categoría –el central partía de una buena posición, no así dos de sus compañeros–. Afortunadamente para el Málaga, esta jugada no condicionó el desarrollo posterior del choque.

Sufrimiento

«Fue un partido muy complicado desde el inicio hasta el noventa y pico. Sabíamos que íbamos a sufrir. Nos hemos mantenido ahí en el partido e intentado ir a por el segundo gol. Por suerte pudimos darle la vuelta y tener confianza y es una victoria muy importante», reconoció el propio Cifu a los micrófonos de Movistar Partidazo tras el choque.

El de Zújar no puso reparos a la legalidad de su gol, después de que el técnico local, Vicente Moreno, viera fuese expulsado por reclamar que se detuviera el juego tras un choque de cabezas de Raíllo con Harper, justo antes de que Dani Pacheco se llevara el balón para conducir el contragolpe malaguista. «Ni me he dado cuenta del choque. Era una jugada rápida, una contra y vi opciones de llegar al área. Ontiveros me la dejó en bandeja y he podido hacer el gol».

El triunfo deja al Málaga cuarto ya de forma definitiva, sin estar a expensas de otros resultados. Con 32 puntos, iguala al tercero, el Deportivo, con mejor diferencia de goles y que no pasó ayer del empate en Riazor ante el Numancia (2-2); está provisionalmente a un punto del Alcorcón, que recibe este mediodía (12.00 horas) al Reus, y a dos del Granada, el único de los de arriba que, además del Málaga, ha ganado. Lo hizo en Tarragona (0-1).

Asimismo, el Málaga aventaja en otro punto al Albacete (31), al que ha adelantado después de que el equipo castellano-manchego 'pinchara' en el Carlos Belmonte ante el Osasuna (2-2), y está pendiente de lo que haga su próximo rival, el Cádiz (viernes, 21.00 horas, en La Rosaleda) en su campo ante el Rayo Majadahonda esta tarde (16.00). Caso se sumar su séptima victoria consecutiva, llegará a 29 puntos.