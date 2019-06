El Málaga llega con la moral por las nubes Los jugadores del Málaga, en el entrenamiento de ayer. / SALVADOR SALAS El equipo blanquiazul accede a la tercera plaza y se clasifica para los 'play-off' en su mejor momento del año, inmerso en una gran racha desde la llegada de Víctor ANTONIO GÓNGORA Jueves, 6 junio 2019, 00:39

Las sensaciones del Málaga no pueden ser mejores. Esto no supone ninguna garantía cara a los 'play-off', pero sí ofrece confianza a la hora de afrontar una competición eliminatoria, compleja y determinante, en la que es imprescindible rayar al máximo nivel desde el primer instante, además de no cometer errores. El equipo blanquiazul llega a esta fase de ascenso a Primera con la moral por las nubes, sintiéndose fuerte y seguro frente a todos sus rivales, sobre todo los más directos. La llegada de Víctor al banquillo se está convirtiendo en la clave de la reacción, ya que en esta etapa la situación ha cambiado diametralmente, la dinámica negativa ha desaparecido por completo y los buenos resultados han llegado.

Desde que llegó Víctor, el Málaga ha disputado seis encuentros, además del choque contra el Reus (serían siete en total, con 21 puntos en juego), y el cuadro de Martiricos ha sumado nada menos que dieciséis, ganando todos los partidos, salvo el empate en Cádiz y la derrota en La Rosaleda contra el Mallorca. Con el nuevo entrenador ya en el banquillo, el equipo blanquiazul bajó aún más y tocó definitivamente fondo al caer a la séptima plaza, fuera de la zona de 'play-off'. Pero ese mal momento sólo duró una semana, sumando después sólo resultados positivos que han permitido al Málaga acceder a tercera plaza tras vencer al Albacete en el Carlos Belmonte.

La recuperación de casi todos los lesionados y el buen estado de forma de la mayoría de la plantilla, ventajas añadidas para buscar el ascenso

La reacción, sin embargo, ha llegado tarde para buscar el ascenso directo, algo que consiguieron Osasuna y Granada. El Málaga deberá hacer un esfuerzo extra para buscar el retorno a la élite, ya que tendrá que eliminar a dos rivales para conseguirlo. Pero el conjunto blanquiazul seguramente es ahora el equipo a batir, el más fuerte entre los seis aspirantes a las cuatro posiciones que se jugarán la última plaza en Primera. Además del conjunto de Víctor, tienen segura su clasificación ya el Albacete y el Mallorca, mientras que pugnan por la última de ellas el Deportivo, Cádiz y Oviedo. El equipo gallego sería ahora el rival que se emparejaría en semifinales con el equipo malagueño, si bien puede haber algún cambio en la jornada que cierra la competición el sábado.

Mejoras individuales

Al buen momento del equipo y de la gran trayectoria desde que se incorporó Víctor se añade la mejora en el rendimiento de algunos jugadores de la plantilla, que han elevado su nivel individual en los últimos compromisos. «Ahora tengo más confianza; el entrenador me da más libertad, y yo respondo», aseguró Ontiveros, uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla en este momento. También se han reactivado N'Diaye o Keidi, mientras que la reincorporación de Luis Hernández también ha contribuido en este esprint final que está realizando el Málaga.

Pero el estado de gracia general afecta también a la enfermería, que se ha quedado ya casi vacía. Jugadores que pueden ser claves en estos últimos encuentros, como Koné, Juan Carlos o Pachecho, ya están recuperados de sus complejas y largas lesiones, lo que aporta una esperanza extra al equipo blanquiazul, que deberá disputar un encuentro cada tres días, aproximadamente. El nuevo entrenador, además, está ofreciendo oportunidades tanto en los partidos como en las convocatorias a casi todos los componentes de la plantilla, lo que le permite ahora el grupo sea ahora mucho más competitivo.

Antes de comenzar los 'play-off' se celebrará este sábado, a partir de las 20.30 horas, un encuentro, el último de la Liga regular, en el campo de Martiricos. Llegará el Elche y es previsible que el Málaga haga ciertos cambios, unos obligados, otros estratégicos y quizás algunos para rotar a los futbolistas. Estará en juego la tercera plaza, algo que garantizará el cuadro de Martiricos con el triunfo, mientras que el empate lo puede llevar a la cuarta posición y la derrota, a la quinta, si bien todo estará pendiente de los resultados del resto de rivales, que en la anterior jornada fallaron casi todos. Pero, en cualquier caso, en apenas una semana comenzará la fase de ascenso, donde estará todo en juego... Y el Málaga llega de la mejor forma posible, con la moral por las nubes.