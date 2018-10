El Málaga, otra vez sin sus mejores futbolistas Munir, en un estirada en un entrenamiento reciente. / Salvador Salas El 'virus FIFA' se convierte de nuevo en un contratiempo muy destacado para el Málaga ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 3 octubre 2018, 00:44

El conocido coloquialmente como 'virus FIFA' vuelve a atacar al Málaga, igual que ocurrirá cada vez que haya un parón en el fútbol de Primera para la disputa de los partidos de las selecciones, amistosos o clasificatorios para distintas fases finales de competiciones internacionales. Pero en Segunda no se detiene el campeonato, por lo que se ven afectados todos los equipos que dispongan de futbolistas que sean llamados por sus países. Es el caso del Málaga, y va en aumento. Aunque hay dos bajas que destacan por encima de las demás, ya que se trata de sus mejores futbolistas.

Son habituales con sus selecciones el portero Munir, que ya disputó el Mundial con Marruecos, y el medio centro N'Diaye, que suele acudir a todas las convocatorias de Senegal. Ambos tomarán parte en el choque del domingo en La Coruña, pero se marcharán inmediatamente para concentrarse con sus países para la disputa de dos encuentros clasificatorios para la Copa África con sus respectivos países. Lo más probable será que los dos se marchen directamente desde Madrid, donde pernoctará el Málaga el domingo tras el encuentro en Riazor.

Estas dos ausencias son fundamentales para el conjunto de Martiricos. En la portería estará el polaco Kieszek, mientras que en la anterior ocasión el sustituto del senegalés fue Lacen (entonces el conjunto blanquiazul venció al Tenerife sin estos dos internacionales). En esta ocasión el choque que se perderán será contra un Albacete en buena racha y ofreciendo un fútbol vistoso. Será el viernes de la semana que viene en La Rosaleda, el Día de La Hispanidad (16.00 horas), por lo que ninguno de los dos podrá tomar parte en el mismo.

Munir deberá medirse con Marruecos a Comoras el sábado 13 y el martes 16, mientras que N'Diaye deberá enfrentarse con Senegal a Sudán en los mismos días. Esto supone, además, que los dos regresarán a Málaga para tomar parte probablemente sólo en el último entrenamiento, el del jueves, instantes antes de partir ese mismo día hacia Elche para jugar el viernes 19 el siguiente compromiso liguero. Se incorporarán muy ajustados para intervenir en el choque en tierras valencianas, si bien su participación dependerá del grado de cansancio en el que regresen. Pero se podrían perder los dos partidos o disputar algo mermados el choque de Elche.

Contratiempo

El contratiempo puede ser especialmente importante para el Málaga si finalmente no llegan a tiempo para jugar este segundo partido. Muñiz apeló en el anterior caso, cuando faltaron contra el Tenerife, al nivel del resto de la plantilla para suplir a los ausentes, aunque las bajas son muy sensibles. Pero las bajas por los partidos internacionales afectan a más futbolistas, si bien ninguno de ellos forma parte hasta ahora del equipo base, del once titular más habitual del entrenador asturiano.

N'Diaye, durante un ejercicio en un entrenamiento del Málaga en el Anexo.

Suele ir convocado con Montenegro Haksabanovic, con la selección sub-21. Su ausencia, por el momento, no afectaría de una forma destacada debido a que no cuenta para Muñiz (pero, además, está lesionado). En esta ocasión, sin embargo, parece que no deberá acudir el extremo Hicham, que siempre figura entre las opciones para Marruecos sub-23, junto con el también malaguista Abqar. También estará con Albania sub-21 el medio centro Keidi Bare. Y no se descarta que aparezcan alguno más todavía para esta próxima convocatoria o para las siguientes, ya que el equipo malaguista está destacando esta temporada, lo que está sirviendo como escaparate pa algunos de sus futbolistas.