El Málaga, con el mismo once

El Málaga saldrá esta tarde, ante Osasuna, con los mismos con los que formó desde el inicio en su triunfo ante el Numancia (2-0) en la última jornada liguera. No hay novedades en el cuadro de La Rosaleda, en el que se mantiene la apuesta por la pareja de ataque Koné-Blanco, con Ontiveros en el banquillo. Jugarán Munir; Iván, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca; Juanpi, Adrián, N'Diaye, Dani Pacheco; Koné y Blanco.

En el Osasuna sí hay algunas novedades, con un once muy ofensivo, el que formarán Rubén; Lillo, Unai García, Aridane, Clerc; Juan Villar, Fran Mérida, Roberto Torres, Kike Barja; Rubén García y Brandon. Al final no se recuperó Íñigo Pérez, que no está en el banquillo. Arbitrará el castellano-leonés De la Fuente Ramos.