Málaga y Las Palmas: soluciones distintas a un mismo problema Germán Pozo Sin poder inscribir fichajes por el tope salarial, un club depende de que su propietario desbloquee varias salidas y el otro, de la reducción de fichas PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 3 agosto 2019, 00:07

Coincidiendo con el cambio de mes, LaLiga trasladó la advertencia el jueves a la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, en una maniobra que iba claramente destinada a que trascendiera en los medios: el Málaga, Las Palmas y el Granada no pueden inscribir jugadores a día de hoy. Sin embargo, lo que a la postre genera el mismo problema tiene diferentes orígenes y soluciones.

El camino del Málaga y de Las Palmas va en paralelo. Ambos descendieron en la campaña 2017-18 y no pudieron regresar a la élite por la vía rápida. Ahora bien, el cuadro canario protagonizó una campaña muy deficiente, claramente por debajo de las expectativas y sin poder engancharse nunca a la lucha por el ascenso pese a su potencial, especialmente en ataque, con referentes como Rubén Castro. Sin embargo, el Málaga, que se movió en todas las jornadas menos en una entre los seis primeros, fracasó en los 'play-off'.

Ambas entidades se beneficiaron del flotador que supone el fondo de compensación de LaLiga para los equipos que descienden a Segunda. Con una salvedad, en Las Palmas la mayoría de contratos no se redujeron tras el descenso, una situación que sí tenía contemplada el Málaga en sus futbolistas exceptuando varios casos. El problema arrastrado es acuciante para Las Palmas ahora, al seguir en Segunda y obligado a una reducción presupuestaria en torno a la mitad.

Sin embargo, Las Palmas ofreció una respuesta rápida el miércoles, al trascender la noticia de que no cumplía con las reglas de control económico de LaLiga por el momento y no podía inscribir fichajes. La entidad grancanaria expone que tiene dos ventas casi cerradas –en alusión a Rivera y Mateo García, que no están concentrados estos días en Marbella con el equipo y se entrenan en solitario– y dispone de ofertas atractivas por Mauricio Lemos.

De 19,2 a 8 millones

Se cifra que el descenso del tope salarial en Las Palmas va de 19,2 a 8 millones de euros, y ya se está negociando individualmente con los integrantes de la plantilla amarilla. A todos los protagonistas se les ofrece el compromiso de reintegrarles el dinero restado en caso de ascenso en junio. Mel tiene a sus órdenes a 29 profesionales y quiere quedarse con 22, pero el tiempo apremia. En el Málaga, por contra, todo está a expensas del criterio del jeque, que no da su plácet a operaciones ultimadas como las salidas de Jony (al Lazio), Ricca (al Brujas), Cecchini a la MLS estadounidense) y, la más importante, la de Ontiveros, que podría generar más de siete millones de euros de traspaso. No es casual que el problema haya permitido a Málaga y Las Palmas cerrar sólo un fichaje: Okazaki, en el club de La Rosaleda, y el costamarfileño Drolé, en el equipo canario.

En todo caso, es el mismo problema, pero recrudecido, que ya hace un año impidió al Málaga inscribir para algún partido de agosto a Dani Pacheco, Lacen, Boulahroud, Koné y Haksabanovic. Más afectó al Córdoba, que tuvo que dejar ir a Edu Ramos y Kieszek, o al Reus, que fue expulsado de la competición al término de la primera vuelta.

Una cuestión particular

En el Granada, recién ascendido a Primera División, el problema para inscribir jugadores no tiene que ver con un exceso en el tope salarial, pero sí con otras normas. En concreto, LaLiga desconfía de las cuentas en el fichaje del delantero Adrián Ramos. El Comité de Control Económico de la institución ha de pronunciarse al respecto sobre unos pagos extra que el colombiano percibió desde China la pasada campaña, ya siendo jugador del Granada a todos los efectos. La defensa del club andaluz se basa en la distinción entre el contrato que vincula en propiedad al delantero desde el 1 de julio de 2018 y el que mantuvo con una empresa china bajo el control de la sociedad DDMC, dueña del Chongqing Lifan, mientras se mantuvo cedido meses antes en el cuadro rojiblanco. Fue precisamente cuando expiró este contrato chino cuando firmó por el Granada como agente libre.

John Jiang, propietario del Granada y presidente del Chongqing LIfan es el nexo. Por otra parte, los emolumentos pactados por Adrián Ramos con el pagador asiático se establecieron mediante plazos y no por gratificaciones mensuales.