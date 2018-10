El Málaga, pendiente de la lesión de rodilla de Juan Carlos Juan Carlos y Muñiz. / Salvador Salas El futbolista sigue con molestias y sin entrenarse, y el equipo médico decidirá hoy mismo el plan que seguirá el lateral y extremo izquierdo ANTONIO GÓNGORA Viernes, 26 octubre 2018, 14:11

Juan Carlos no acaba de recuperarse. El lateral y extremo tiene unas molestias dese hace algunos días que no le desaparecen en la rodilla derecha, la misma en la que fue intervenido la temporada anterior de una lesión grave y en la que también sufrió un esguince hace alrededor de un mes. De ahí que estén pendientes en el equipo médico, ya que el futbolista no acaba de recuperarse pese a que no está entrenándose y siguiendo los preceptivos tratamientos.

De ahí que, según ha sabido este periódico, el equipo médico del club tiene previsto tomar una decisión hoy mismo sobre el plan que deberá seguir el jugador a partir de ahora. No se descarta ninguna opción, pero el futbolista tampoco ha podido ejercitarse esta mañana. Se realizará una valoración de la situación del jugador para buscar las mejores opciones para su tratamiento y recuperación.

Por otra parte, en la jornada de hoy tampoco ha trabajado Haksabanovic, aquejado de una gastroenteritis, por lo que está guardando reposo.