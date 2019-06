El Málaga da por perdidos a Jony, Santos y Ricca Ricca ha rechazado distintas ofertas de renovación. / SALVADOR SALAS Los tres aprovecharán la cláusula liberatoria para marcharse cedidos y gratis tras el fallido ascenso a Primera y después, el 1 de enero, podrán fichar por otros equipos SERGIO CORTÉS Lunes, 17 junio 2019, 13:19

El Málaga cuenta en su nómina con 30 jugadores (si se incluye a Cifu, cuya renovación está muy avanzada), pero ya da por hecho que esa cifra se reducirá a 27. Una vez consumado el intento fallido de ascenso a Primera, en el seno del club dan por perdidos a Jony, Santos y Ricca, que cuentan en sus contratos con sendas cláusulas liberatorias para marcharse cedidos y gratis a cualquier equipo de la máxima categoría, ya sea en España o en otro país. Además, como todos acaban su vinculación en 2020, tendrán la opción de ampliar su vinculación con sus futuros conjuntos con fecha 1 de enero.

Conviene apuntar que de antemano el club albergaba pocas esperanzas de contar con ellos en caso de haber retornado a Primera a tenor de la actitud de los futbolistas. Jony, sin ir más lejos, no recuerda con satisfacción precisamente su paso por el Málaga –tampoco los aficionados, todo hay que decirlo, porque el rendimiento del asturiano fue decepcionante–, así que se veía en otro equipo. La diferencia estriba en que en caso de ascenso el club podría haber negociado un traspaso mientras que en la actualidad no verá un euro por él. En el pasado mercado invernal el Alavés, donde estaba cedido, llegó a ofrecer cerca de dos millones para adquirir al extremo zurdo, pero el presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, se cerró en banda y paralizó el acuerdo cerrado en las oficinas de La Rosaleda. Los encargados de la gestión entendían que la operación era positiva para evitar riesgos por estas fechas. Igual que la venta de Diego González al Augsburgo alemán por una cantidad que rondaba los cinco millones, también descartada por el jeque.

Ocho millones

El caso de Jony es el más sangrante de los tres, porque es el futbolista con mejor valor de mercado, aunque es cierto que al Málaga no le costó un euro su fichaje porque llegó del Sporting con la carta de libertad. No sucede así con Ricca y Santos, por los que el club desembolsó ocho millones de euros en una gestión del entonces director deportivo, Francesc Arnau, que no gustó a Al-Thani. Más que nada, porque fue la cantidad que se ingresó por la marcha de Amrabat al Watford.

Santos, que esta temporada ha pasado sin pena ni gloria por el Leganés (también estuvo casi dos meses lesionado), ya ha expresado en varias ocasiones que no tiene intención de volver al Málaga. Pero en el caso de Ricca hace dos meses que el club asumió que el lateral no tenía intención de renovar tras rechazar las distintas ofertas que se le presentaron. Y es que en ambos casos, como sucede con Jony, su vinculación expira en junio de 2020, por lo que desde el próximo 1 de enero tienen libertad para firmar por otros equipos. En La Rosaleda se da por hecho que los tres negociarán directamente una cesión para la próxima temporada vinculada a un contrato por varias temporadas, de modo que la entidad de Martiricos no ingresará cantidad alguna por ellos.

La 'amortización' y la ficha

Claro que en los casos de los dos jugadores uruguayos el perjuicio es mayor porque, mientras el Málaga no ve un euro por ellos, sí debe hacer frente todavía a la 'amortización' de sus fichajes. Dado que el club los contrató por cuatro temporadas, los ocho millones se reparten en este periodo, por lo que para la temporada 2019-2020 en torno a dos millones computan dentro del tope salarial que asigne LaLiga, que por otro lado sufrirá una rebaja drástica.

El único detalle positivo se centra en que el Málaga se ahorra la ficha de todos ellos, especialmente Ricca y Santos, que tampoco tenían una reducción de sus emolumentos a la mitad en caso de descenso a Segunda. Pero que el club los pierda a los tres sin ver un euro tiene mucho más peso. Ahora comienza la puja de los distintos equipos por ellos para llevárselos cedidos y gratuitamente.