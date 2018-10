El Málaga presenta sus credenciales en Riazor El equipo se ejercitó ayer en Abegondo. / MalagaCF.com Con el primer puesto asegurado aun en caso de derrota, el líder encara otra de las citas más exigentes de la temporada ante un Deportivo bien armado y con Quique en estado de gracia PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 7 octubre 2018, 00:47

Si hay que creer en las 'meigas', el Málaga tiene motivos para pensar que se la tienen jugada en Riazor. En los episodios vividos allí tanto en Primera como en Segunda hay argumentos de sobra para creer que es su campo gafe en España, por encima de escenarios de clubes con más entidad y la lógica deportiva. Allí, junto a la playa del mismo nombre, sólo ha ganado una vez en la élite, en 24 visitas, y otra en Segunda, en diez precedentes.

Sin embargo, el actual Málaga lo tiene tan claro que ni le preocupan estas cifras, que serán anecdóticas hoy, a las ocho de la tarde, si el equipo mantiene sus señas de identidad de esta temporada, las de un grupo solidario, trabajador, humilde, concentrado y ambicioso. Ese equipo que únicamente ha encajado dos goles, que batió su propio récord de imbatibilidad de Primera y Segunda, que ha ganado seis de siete partidos y que es la mar de eficaz en las áreas, donde se resuelven los partidos y las temporadas. Los ascensos, en definitiva, esa palabra vedada para los protagonistas en sus comparecencias.

En Riazor tendrá el Málaga, eso sí, una de sus citas más exigentes de la temporada. Algo similar a lo que sucediera en Las Palmas dos jornadas atrás, en su único tropiezo. Aunque el equipo tiene asegurada la primera plaza suceda lo que suceda –tiene cuatro puntos de colchón–, es muy probable que el Deportivo exija mucho al equipo de Muñiz y lo ponga a prueba .Es uno de los fijos en las quinielas para el ascenso, lo ha ganado todo en casa (aunque sólo jugó allí dos partidos y cinco fuera por las obras en la cubierta del estadio) y ha ido de menos a más en este arranque, de forma que llega al cruce tras un 2-1 al Granada y un 1-3 en Tarragona.

Rivales la pasada campaña y descendidos de la mano y contra pronóstico, resulta estéril recordar las dos citas de hace meses, pues las plantillas han experimentado sendas revoluciones. En el Málaga, que viajó ayer a primera hora y que se entrenó por la tarde en el escenario del choque, existe la posibilidad de repetir once por primera vez esta temporada, si es que Muñiz mantiene a Juanpi en el once y no se replantea su 4-4-2 habitual por el esquema del Deportivo, con un 'rombo' en la línea medular y una superpoblación de jugadores por dentro, para descubrir más las bandas.

El gijonés ya ha reconocido en más de una ocasión que aún no termina de ver a Dani Pacheco en plenitud, y no le quedan muchas más opciones en las bandas (siguen fuera Cifu, Juan Carlos, Mula y Renato), si se exceptúa a Hicham, cuya velocidad prefiere para el tramo final de los encuentros. En todo caso, el Málaga viajó con veinte jugadores, con la primera citación de David Lombán y la novedad también de Boulahroud, pero tendrán que producirse dos descartes antes del partido.

Bajas confirmadas

En el Deportivo son baja para el choque Dubarbier, Borja Valle, Fede Cartabia y Vicente Gómez, de manera que se prevé que la única novedad de la alineación repetida en los dos últimos choques puede ser el canteranoEdu Expósito, en el costado izquierdo del centro del campo, en el lugar de Vicente Gómez.

La principal amenaza del Deportivo es el momento de acierto de Quique, que ha clavado cuatro dianas en dos partidos y que en sólo cinco jornadas disputadas (se perdió dos por lesión) suma seis goles y ha superado sus registros realizadores de toda la temporada anterior en el Osasuna. Se encargó de recordarlo ayer su entrenador Natxo González –que estuvo cerca del ascenso con el Zaragoza hace meses tras un paupérrimo inicio–: «Yo ya le conocía y ya dije desde el primer día que el hecho de que el año pasado metiera solo cuatro goles nos ha permitido tenerlo este año a nosotros, así que le doy las gracias por haber metido sólo cuatro goles el año pasado».

La duda. El Málaga puede repetir once

El Málaga, pese a contar con un bloque de jugadores muy definido, no ha repetido once en la Liga. Puede hacerlo hoy si Muñiz mantiene a Juanpi en el once y no prueba nada distinto en lo táctico ante un Deportivo con un sistema peculiar, un 4-4-2, con 'rombo' en la medular.

El entrenador rival. Natxo gonzález alaba al Málaga

Natxo González se explayó ayer en alabanzas al Málaga: «Hasta el momento es el mejor equipo y tiene unos números defensivos que llaman la atención. Es un equipo muy fiable. No pasa nada si no tiene el balón y es muy fuerte a balón parado».

El peligro. Quique, uno de los 'pichichis'

Seis remates a puerta y otros tantos goles. Lleva cuatro en dos partidos, curiosamente todos los que marcó la pasada campaña con el Osasuna en 42 jornadas. Números de fútbol, que no ocultan que ahora Quique es un jugador crecido, con suma confianza. Un peligro.