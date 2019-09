El Málaga presenta a tres modestos con hambre de gloria Lorenzo González, Sadiku y Benkhemassa, en su presentación este mediodía. / Migue Fernández Los últimos fichajes del mercado, Lorenzo Fernández, Sadiku y Benkhemassa, todos a coste bajo, se declaran ávidos de triunfar y de debutar pasado mañana en el derbi ante el Almería PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 5 septiembre 2019, 14:40

Tres jugadores hambrientos. Tres profesionales llegados en las horas finales del mercado a bajo coste y tres hombres que se ven en una situación inesperada de acuerdo a sus expectativas, que eran mucho mas modestas. Los atacantes Armando Sadiku y Lorenzo González y el centrocampista Mohamed Benkhemassa se presentaron este mediodía oficialmente en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, y el mensaje fue casi idéntico. Quieren darlo todo por el equipo y responder a la confianza, aunque la incógnita estriba ahora en conocer si pueden sumar mucho en este Málaga. «Soy un delantero centro, me gusta estar siempre cerca del área y marcar goles y ayudar al equipo», declaró Sadiku (28 años), que se postuló con muchas opciones de participar en el equipo al no haber apenas especialistas en su demarcación.

Por su parte, el argelino de 25 años Mohamed Benkhemassa, que habló en francés y fue traducido, declaró que «soy un centrocampista trabajador, y es un honor estar aquí. Voy a dar lo máximo e intentaré ayudar el equipo. Todo depende de la estrategia y de lo que decida el míster. Puedo jugar en un 4-4-2 más en la retaguardia y puedo hacerlo en los tres puestos del centro del campo también en el sistema actual«. Finalmente, Lorenzo González, de 19 años y llegado de la cantera del Manchester City, reconoció que »me encanta dejarme el alma en el campo, dar lo máximo«. »Soy rápido, potente e intento dar lo máximo en el equipo. En el City jugaba de nueve en un 4-3-3, pero podría hacerlo en la banda o detrás del punta, donde el míster decida«, añadió.

MIGUE FERNÁNDEZ

Los tres jugadores hablaron de cómo se gestó su fichaje y de lo que conocían del Málaga, Sadiku contaba con referencias de jugadores del Levante y de un compañero actual, su compatriota Keidi: «Me dijo que tenemos un buen equipo, aunque se han ido algunos jugadores. Me comentó que faltan delenteros y eso me motivó más. Tenía otras ofertas, pero cuando surgió lo del Málaga quise esperar dos días a ver si salía, porque es un club grande«.

Lorenzo González se refirió al suspense para conocer si se cerraba su fichaje antes del cierre del mercado: «Viví las últimas horas con mucha tensión, porque todavía por la mañana no se sabía nada. Estuve en el estadio del Manchester City esperando en una sala con mi familia y representantes más de seis horas, pero al fin se resolvió«. El grancanario, de ascendencia suiza e internacional con este país en categorías inferiores, desveló incluso que ya conoce La Rosaleda: »Hace algunos años vine. Tengo familia paterna en La Línea y vinimos a ver un partido. Fue espectacular. Dije ese día que sería un sueño estar aquí, y ahora voy a poder hacerlo realidad. El Málaga es un gran club y se merece estar arriba«.

Por su parte, Benkhemassa, se valió de las recomendaciones del consejero Ben Barek y el exmalaguista Lacen. «¿Quién no conoce al Málaga? Hace seis años jugó los cuartos de final de la Champions y ha tenido grandes jugadores. Cuando recibí la oferta de Málaga no dudé. Pude hablar con el entrenador y me convenció«.

Ausencia de Caminero

La sala de prensa registró una ausencia especial, la del director deportivo, José Luis Pérez Caminero, que ha vuelto a eludir explicaciones acerca de la planificación deportiva y el cierre del mercado. Se daba el añadido de que uno de los recien llegados, Benkhemassa, no es una gestión suya. En la sala sí que se dieron cita miembros de su equipo de trabajo en el 'scouting' de jugadores.

Por parte del club acudieron los consejeros Antonio Benítez y Ben Barek, y también se pudo ver a la familia de Lorenzo González al completo, al ser el único nacional de los tres futbolistas presentados.