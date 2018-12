El Málaga no prevé incorporar a otro lateral izquierdo Muñiz, con sus hombres en un entrenamiento. / Francis Silva Tanto Caminero como Muñiz consideran que las prioridades son otras y que en caso de necesidad habría varias alternativas en el grupo SERGIO CORTÉS Lunes, 31 diciembre 2018, 00:24

Salvo sorpresa de última hora, el Málaga no prevé incorporar a un lateral izquierdo tras la grave lesión de rodilla de Juan Carlos, que no podrá competir hasta la próxima temporada. El club centrará sus esfuerzos en el medio defensivo y en el delantero, y no considera prioritario contar con una alternativa a Ricca.

Varios factores influyen en esta decisión. De un lado, el más importante: la limitación salarial. El club debe ajustarse al tope fijado por LaLiga y tiene asumido que, aunque se produzcan algunas salidas que permitan tener más colchón, encontrar esas dos piezas tan necesarias para completar el plantel va a obligar a un esfuerzo económico que ya impediría cualquier margen de maniobra.

En segundo lugar, tanto Caminero como Muñiz consideran que las prioridades son otras y que en caso de necesidad habría varias alternativas en el grupo; en concreto, Diego González, Torres (si finalmente permanece en el equipo) e incluso acoplar a un lateral derecho (Iván, más que Cifu). Por último, tampoco en el mercado se encuentran opciones interesantes que se ajusten a lo que se busca y, sobre todo, a un precio barato. De hecho, son varios los equipos (como el Huesca, que compite en Primera) que están interesados en hacerse con un '3' y no encuentran precisamente facilidades en el mercado.