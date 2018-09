El Málaga, a prolongar la racha Boulahroud, en el centro de la imagen y de cara, en la sesión de entrenamiento del Málaga de ayer en el Anexo de La Rosaleda. / Germán Pozo Los menos habituales tendrán hoy protagonismo ante el Almería en la Copa del Rey PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 11 septiembre 2018, 00:47

El Málaga tratará esta tarde (18.45 horas, beIN LaLiga) de prolongar su estado de gracia, la fenomenal serie de resultados con la que ha comenzado la temporada. Ello a pesar de que el equipo de Martiricos y la Copa no se llevan bien. Es público y notorio. En las tres últimas ediciones del torneo fue el único club de la máxima categoría que cayó a las primeras de cambio a doble partido y ante un rival de Segunda. Primero, en la temporada 2015-16, ante el Mirandés (2-1 en tierras burgalesas y 0-1 en Martiricos); después, con el Córdoba (2-0 en el Nuevo Arcángel y 3-4 en la vuelta) y, finalmente, contra el Numancia (2-1 en Los Pajaritos y 1-1 en La Rosaleda).

El Málaga no sabe lo que es superar una ronda copera desde enero de 2015, cuando apeó en octavos de final al Levante. Era la etapa de Javi Gracia en el banquillo, cuando en la escala de prioridades –ahora se ve con perspectiva el enorme error de cálculo– se situó la Liga, con la permanencia bien encarrilada y que pese a que Europa no era un objetivo factible, sobre una eliminatoria de cuartos perdida ante el Athletic, que de haber ganado hubiera propiciado un cruce de semifinales ante elEspanyol.

Desde aquella edición, la mejor del Málaga en mucho tiempo, al desencanto actual. Tres años sin apear a nadie ni siquiera ganar un partido, y ello a pesar de partir con el rol de favorito. Como esta tarde. Por más que los entrenadores del cuadro blanquiazul (Muñiz) y el rojiblanco (Fran Fernández) defiendan lo contrario, la prioridad deportiva del curso está en la Liga. El Málaga, centrado en subir; su rival, en no bajar, pues ahora es antepenúltimo, con un solo punto, y lleva varios años flirteando con Segunda B.

Tras las decepciones vividas en los tres últimos años en el torneo, hay confianza en superar la doble criba antes de los dieciseisavos de final

El Málaga, que ha salido agraciado con el factor campo (se juega a partido único en esta ronda y la siguiente), ha tenido un detalle con su afición al ofrecer el partido en el abono, pero ni la cita –tercer duelo ante elAlmería en apenas unas semanas– ni el horario resultan los más atractivos. Pero el aliciente estriba en que si se pasan estas dos primeras cribas se entrará en el bombo de dieciseisavos de final, ya con los 'Primera' y la posibilidad de algún premio gordo, aunque inicialmente el sistema de emparejamientos fuerza el de los clubes de Segunda B o Tercera supervivientes con los rivales europeos, los más atractivos.

Oportunidad para brillar

A priori será el torneo para los jugadores menos habituales, aunque Muñiz no lo dejó del todo claro ayer.De ser así, se podría ver el debut oficial del medio punta Iván Jaime (aún menor de edad), Koné y Héctor, y hay opciones de que juegue Andrés Prieto (será él o Kieszek). Parecen fijos Iván y Diego González en la zaga, y Boulahroud en el centro del campo, y puede que Juanpi, tras no poder (más bien querer) salir en el mercado, entre en su primera convocatoria, dato que se conocerá este mediodía. Los que no estarán son N'Diaye y Haksabanovic, que no habían regresado aún de sus selecciones, y los 'tocados' Torres, Mula y Dani Pacheco. Ontiveros ya está recuperado y Renato es duda.

En el Almería, en el que su técnico prometió cambios y dos o tres jugadores filiales en la expedición, son baja Fran, Samu de los Reyes y Gaspar Panadero, y se prevé descanso para el grueso de los titulares en la Liga, los Trujillo, Arzura, Aguza, Luis Rioja, Juan Carlos o Corpas.