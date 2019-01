El Málaga, a un punto del líder en el ecuador de la temporada Pau Torres, N'Diaye y Hugo corren a festejar con Ricca el 0-1. / Agencia Lof Al cierre de la primera vuelta, el equipo de Muñiz es tercero y sólo el Granada suma más PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 13 enero 2019, 21:27

Entre la penúltima y la última jornada de la primera vuelta la cabeza de la tabla apenas se ha estirado. Ninguno de los seis primeros ganó ni hace una semana ni en estos últimos días, con la excepción de la victoria del Málaga este domingo en La Romareda (0-2). Es por ello que llega al ecuador liguero en una inmejorable situación a tenor de las dudas que venía ofreciendo en las últimas semanas.

Al paso por la media maratón el Málaga es tercero, con 39 puntos. No está en puesto de ascenso directo, pero casi, porque iguala al segundo, el Albacete (que sumó el sábado in extremis ese punto final decisivo) y está a sólo uno del líder, el Granada (con tres empates seguidos).

De esta forma, aunque el Málaga no ofrezca maneras brillantes, aunque algunos de sus triunfos sean muy apurados, la realidad de Segunda muestra una carrera de tortugas en la que no hay conjuntos excelentes o que sostengan un buen rendimiento de una forma regular.

Hay que recordar que Las Palmas ganó el sábado tras diez jornadas sin lograrlo; que el Cádiz estuvo nueve partidos sin vencer antes de sus siete triunfos seguidos; que el Albacete ha incurrido en seis igualadas de local o que Osasuna sólo ganó tres veces en las once primeras jornadas. En esta lucha tan dura y prolongada el Málaga puede presumir ya de tres puntos de renta sobre el Deportivo –que ha sumado sólo uno de los últimos nueve en juego–, cuarto;de cuatro sobre el Alcorcón –un punto de los últimos quince– y Osasuna, goleado el sábado en Las Palmas, y seis respecto al Cádiz, que es también el colchón de que dispone respecto a las plazas que no dan acceso al 'play-off'. Incluso, el Málaga ha obtenido ya una renta de nueve puntos sobre el noveno, el Oviedo, y de once ante Las Palmas (que partía como uno de los favoritos) y el Sporting.

Hay más. De mantener su rendimiento, el Málaga llegaría a 78 puntos al final del campeonato. En el formato actual (42 jornadas y tres puntos por victoria), sólo en tres ocasiones de las veintiuna ediciones celebradas no le hubiera valido para acabar entre los dos mejores; es decir, subiendo directamente.