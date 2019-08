Ontiveros ya es del Villarreal, y N'Diaye, Santos y Keko, en la rampa de salida del Málaga Ontiveros posa con la camiseta de su nuevo equipo en las instalaciones del Villarreal. / Villarrealcf.es. El traspaso del marbellí es oficial mientras que el senegalés ultima su acuerdo con el Getafe, el uruguayo se iría al Copenhague y el extremo cuenta con una propuesta interesante de Francia SERGIO CORTÉS Miércoles, 21 agosto 2019, 00:32

Anoche, pocos minutos después de las diez, el Villarreal hizo oficial lo que era un secreto a voces: el fichaje de Ontiveros. Después de una interminable espera y más negociaciones del Málaga con su propio presidente, Abdullah Al-Thani, que con el club castellonense, el marbellí se convierte en el enésimo traspaso de un futbolista blanquiazul relevante con el actual propietario, aunque en este caso el acuerdo por 7,5 millones viene a aliviar en parte la complicada situación económica. Pero la entidad de Martiricos también tiene en la rampa de salida a tres de los jugadores con fichas muy altas a los que necesita dar salida sí o sí antes del cierre del mercado (el lunes 2 de septiembre a las doce de la noche). Son los casos de N'Diaye, Santos y Keko, cuya marcha puede resolverse a corto plazo, lo que rebajaría en un porcentaje importante las dificultades para ajustarse al tope salarial establecido por LaLiga.

El Málaga (encabezado por el entrenador del primer equipo, Víctor) está ansioso por cerrar cuanto antes determinadas operaciones que alejarían casi definitivamente el fantasma de la prohibición de inscribir a numerosos jugadores. Tendrían que darse demasiados factores para que el técnico madrileño pudiera contar con todos los efectivos profesionales disponibles el próximo sábado en La Rosaleda frente a Las Palmas (21.00 horas, en directo por Gol). Pero al menos algunas salidas sí contribuirían a que LaLiga diera el visto bueno al alta de cuatro o cinco jugadores, empezando por Okazaki y Cifu, que se quedaron sin poder participar en el estreno liguero, en Santander.

En el caso de N'Diaye estaba todo pactado con el Getafe desde el pasado jueves, aunque fue ayer cuando el hermano del centrocampista, Bakary (que ejerce oficialmente como su representante), estuvo en las oficinas del club madrileño y se reunió con el presidente de la entidad, Ángel Torres. Hace ya casi dos meses que se produjeron los primeros contactos y se pusieron las bases de un futuro contrato.

No obstante, independientemente del acuerdo ya alcanzado entre el Málaga y el Getafe (con el Villarreal como obligado interlocutor), Bakary N'Diaye debía ultimar un aspecto crucial del contrato de su hermano Alfred. Dado que el club madrileño cuenta con una opción de compra, había que cerrar los términos de una vinculación entre las partes a partir del 1 de julio de 2020 si la entidad presidida por Torres llegara a quedarse con el futbolista .

Como ha explicado este periódico, el 'caso N'Diaye' es demasiado enrevesado, con varias partes implicadas y con la obligación de distintos pactos bilaterales en función de lo que pueda ocurrir después del 30 de junio del año próximo. Por eso, por ejemplo, el Villarreal ha exigido al Getafe que pague un porcentaje de la ficha del centrocampista superior al asumido por el Málaga.

Otra oferta por N'Diaye

En el seno de La Rosaleda se da por cerrada la negociación en torno a N'Diaye, salvo que surjan dos obstáculos: una negativa del presidente malaguista, Abdullah Al-Thani, o un cambio de postura de Bakary N'Diaye ante la aparición de otra oferta (en las últimas horas un club se ha mostrado dispuesto a abonar la opción de compra de seis millones e incluir una ficha más elevada para el centrocampista). Sin embargo, la ausencia de este en el entrenamiento vespertino de ayer y su viaje a Madrid invitan a pensar que el senegalés vestirá de azulón en los próximos días... Al-Thani mediante.

También existe optimismo en torno al futuro de Santos, que, como es sobradamente conocido, está lejos del Málaga. Yno sólo por las circunstancias económicas del club (no puede asumir su elevada ficha, que no sufrió reducción tras el descenso del equipo a Segunda), sino porque el delantero ha reiterado los dos últimos veranos que no tenía intención de volver a jugar como blanquiazul. Tras el no rotundo de Al-Thani al acuerdo alcanzado con el Rayo Vallecano, ha vuelto a entrar en escena el Copenhague, que ya hace un año llegó a un acuerdo con la entidad de Mariricos para el fichaje del uruguayo, rechazado de pleno por este. Ahora, evidentemente tras un pésimo año en el Leganés, sí ve con buenos ojos jugar en la liga danesa.

Como el Brujas

El Copenhague pagará y seguirá los pasos del Brujas, que decidió evitar problemas legales en el caso de Ricca con un fichaje, y no simplemente con ejercer la cláusula liberatoria que permitía a los dos uruguayos marcharse a un equipo de la máxima categoría. Como se apuntó semanas atrás, Al-Thani y sus actuales asesores externos interpretan que esa cláusula sólo es válida para Primera División (es decir, para España), razón por la que el presidente se niega a dar luz verde a que Jony juegue en el Lazio.

El tercer caso en el que también reina el optimismo en las oficinas de La Rosaleda atañe a Keko. La actitud del extremo madrileño durante el verano ha sido intachable. Y no sólo con un rendimiento espectacular en el día a día, sino con manifestaciones a distintos interlocutores malaguistas sobre su deseo de no ser un obstáculo al asumir la complicada situación económica del club. También es cierto que su ficha sí sufrió una reducción del 50 por ciento tras el descenso y que está por debajo del millón, lo que sí la convierte en asumible para distintos equipos. A día de hoy existe una propuesta interesante del fútbol francés que no es precisamente mal vista por todas las partes.