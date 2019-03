Un Málaga renovado y de nuevo al límite Iván, Diego González, Harper, Renato, Hugo, Erik Morán, Lacen, Kieszek y Ontiveros, ayer en el entrenamiento / Ñito Salas Cinco titulares en Soria se quedan fuera de la lista para Tarragona por sanciones, partidos internacionales o lesión, además de los cambios que introduzca hoy Muñiz para medirse al Gimnástic ANTONIO GÓNGORA Domingo, 24 marzo 2019, 00:52

Al Málaga le siguen apareciendo obstáculos a diario en su lucha permanente por seguir en la zona más alta de la clasificación. Sus lesiones inoportunas, los partidos de sus internacionales o las sanciones lo han dejado muy diezmado más de una vez, algo que le ocurre también para esta tarde en el campo del Gimnástic (a partir de las 16.00 horas). Aunque a esta merma, sin duda, hay que añadir otros factores que están llevado al equipo de Muñiz a distanciarse poco a poco de los más fuertes ahora de la categoría, como el escaso fútbol que ofrece en muchas fases de los partidos, la falta de profundidad y oportunidades y la preocupante falta de gol. Todo se une en un momento clave, casi decisivo, al límite, para afrontar una recta final de un campeonato que, por momentos, se presenta muy incierto y todavía abierto para un grupo importante de equipos aspirantes al ascenso (todavía quedan doce partidos hasta el final).

Hasta cinco titulares del pasado lunes en Los Pajaritos no están ni siquiera en la lista de convocados del Málaga para este compromiso. Uno está lesionado, Seleznov (recibió un golpe en Soria y sigue recuperándose); otro se encuentra sancionado, Iván; un tercero sigue concentrado con su selección, Munir, y los dos últimos tienen que cumplir un partido de suspensión y también disputan ahora partidos internacionales con sus respectivos combinados: N'Diaye (Senegal) y Pau Torres (España sub-21). La renovación en el Málaga, de esta manera, afecta a una gran parte de la anterior alineación titular.

Una revolución obligada

Y esta obligada revolución cara a la alineación puede llegar mucho más lejos si Muñiz decide sustituir también a Mula y Renato, que no estuvieron acertados en el anterior compromiso. En el caso de que el preparador asturiano decidiera cambiarlos, sólo seguirían en el once inicial Luis Hernández, Ricca, Keidi y Adrián. El resto de sus componentes serían nuevos cara a este importante encuentro para los blanquiazules (pueden darse hasta siete variaciones en el once). La elección también dependerá de la fórmula de juego elegida, aunque el entrenador malaguista ya ha comentado durante la semana que no observa tantas diferencias entre un sistema u otro.

Con esta previsión siempre presente de que varíe medio equipo o algo más, Muñiz tiene la esperanza de que el rendimiento no se vea afectado en un partido tan trascendental. Las novedades seguras serían Kieszek, Cifu, Diego González o Blanco, que fue suplente en Soria, mientras que las bandas también pueden ser nuevas ya con la presencia de Ontiveros y un Iván Alejo completamente restablecido (estará igualmente a la espera de una oportunidad Pacheco).

Los cambios han sido tan importantes ya en la convocatoria que Muñiz ha tenido que echar mano por primera vez de algunos de los fichajes que llegaron en invierno y que todavía estaban inéditos, si bien en esta ocasión no hay más canteranos que los habituales. Son los casos del portero Werner y el lateral izquierdo Brezancic, que están en la expedición de dieciocho hombres que se encuentran en Tarragona en este momento. El cambio ha sido muy profundo en la lista y lo será en el equipo titular de esta tarde en tierras catalanas en un momento de máxima exigencia, en un partido otra vez crucial.