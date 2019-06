Un Málaga con rotaciones conoce hoy a su rival Varios malaguistas, en la sesión de entrenamiento de ayer. / Salvador Salas Amén de las bajas de Cifu y Blanco, Víctor reserva ante el Elche a Pau Torres, Keidi y Adrián, pero no a Ontiveros ni Pacheco, con la tercera plaza en juego PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 8 junio 2019, 00:37

El Málaga elige su propia aventura, como aquellos libros infantiles que se popularizaron en la década de los ochenta. Clasificado de facto para los 'play-off', depende sí mismo para diseñar su camino. En un duelo final (20.30 horas, LaLiga 1|2|3 TV) de la temporada regular menos irrelevante de lo que parece, esta noche dirime si acaba tercero; opta a sus relativas ventajas –LaLiga debería privilegiar más ese puesto respecto al sexto– de jugar los partidos de vuelta en casa y lograr el pase sin necesidad de tanda de penaltis y, si como parece muy probable, se dirige a un cruce de semifinales ante el Deportivo, el otro descendido de la pasada campaña que está en disposición de regresar a la élite en el plazo más breve.

Es cierto en parte que el Málaga elige viaje. Porque a la misma hora el Deportivo no puede fallar ante un descendido Córdoba en Riazor, aunque en La Coruña no deja de recordarse que su equipo, que ni con Martí termina de remontar el vuelo, sólo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos. Sólo así se privaría al Cádiz (juega en Gijón) y al Oviedo (visita al líder, Osasuna) de alcanzar la última plaza libre para los 'play-off'. Pero el Málaga también sabe que si empata o pierde ante el Elche puede forzar otro tipo de duelo en las semifinales de la fase de ascenso, seguramente ante el Mallorca, con el que perdió hace semanas en La Rosaleda y, seguramente, de nuevo con la vuelta como local.

Más allá del prestigio y del mayor incentivo económico que implica acabar más arriba en la tabla, al Elche no le va más en juego en Martiricos, pero las estadísticas recuerdan que ganó en sus dos últimas visitas (en Primera), en una de ellas con desesperantes artimañas para perder el tiempo no castigadas por el árbitro que acabaron desquiciando a todos los malaguistas. Curiosamente, el cuadro alicantino ha sumado en la segunda vuelta sólo un punto menos que su rival, en una clara reacción, y ya lo superó al comienzo de la Liga en el Martínez Valero (2-0).

Si el equipo acaba tercero el cruce de semifinales parece muy encaminado contra el Deportivo; si no, el Mallorca se perfila como enemigo

El técnico malaguista, Víctor Sánchez del Amo, ha optado por las rotaciones en la convocatoria para la cita, y el once será el más imprevisible de su corta etapa. No es que le quite entidad a la cita, sino que es consciente de que no puede malgastar recursos cara a los partidos en los que se va a ventilar la temporada. Así las cosas, además de que no podía contar con Cifu (aún tocado) y Blanco (sancionado), reservó a PauTorres y a los apercibidos Keidi y Adrián, pero no adoptó esta cautela ni con Ontiveros ni con Dani Pacheco, que se encuentra en idéntica situación.

Además, Juan Carlos sigue sin estar disponible, ni Erik Morán, que ya ha vuelto a los entrenamientos, pero hay cinco novedades entre los dieciocho elegidos: Torres, Lombán, Lacen, Renato y Harper. No se puede descartar nada esta noche, como que Torres salga de titular como lateral derecho, que actúe Lacen de 'pivote', Boulahroud de interior e incluso que Hicham y Harper, que apenas han contado, estén en el once, aunque todo apunta a que Koné será el sustituto de Blanco en punta. En el Elche, con los canteranos Luis Castillo (portero), César (volante) y Nacho Ramón (delantero) en la lista, se han quedado fuera Alexander González, el portero Edgar Badía, Carlos Castro, Xavi Torres, Neyder Lozano, Jony y Olmo, todos ellos por decisión técnica.