El Málaga sale del bache Harper, defendido por un jugador del Cádiz en el partido del viernes. / Salvador Salas Dos triunfos de calidad lo mantienen a dos puntos del líder y con jugadores clave cerca de reaparecer

¿Ha dejado atrás ya el Málaga el bache habitual de juego y resultados que sufren todos los equipos en el torneo de la regularidad? ¿Hubo acaso bache o simplemente los «pequeños detalles» no le favorecieron? Habrá quien considere que el Málaga de este curso es un equipo que ha mantenido desde la primera jornada hasta hoy sus constantes en el juego, que en ocasiones los resultados le sonríen y en otras no, pero lo cierto es que el cuadro que entrena Muñiz ha dado un golpe de mano cuando más se dudaba de él. Mostró su vena más competitiva para imponerse a dos equipos que ocupaban puestos de fase de ascenso: primero a un Mallorca que lleva siete partidos sin perder (1-2 en Son Moix) y luego a un Cádiz que encadenaba siete victorias y llegaba henchido de confianza (1-0). Y resolvieron los goles de los dos laterales: Cifu y Ricca.

Se puede discutir que de haber habido VAR, que empezará a funcionar en Segunda la próxima campaña si es que no se implanta ya en la fase de ascenso, el Málaga hubiera tenido muchos más problemas para ganar ambos partidos.En efecto, en Mallorca en el minuto 8 se le anuló un gol a Raíllo por supuesto fuera de juego, pero las imágenes dejaron claro que estaba en el peor de los casos en línea, pese a la presencia adelantada de compañeros que no intervienen en la jugada. Y el viernes no se señaló un penalti de Pau Torres a remate de Álex Fernández, por unas manos que incluso pudieron suponer la segunda amarilla del defensa. Pero de igual manera que el 'virus FIFA' perjudica al Málaga en esta Liga, la no implantación de la tecnología de ayuda arbitral le ha favorecido, de igual modo que el equipo no recibió ventaja alguna en Pamplona, partido que acabó con nueve en el campo y cinco sancionados (uno luego perdonado).

La realidad es que el Málaga, que encadenó dos derrotas y dejó de estar invicto en casa, se situó quinto hace dos semanas, a cuatro puntos de la cabeza y tras tres meses si ganar fuera. Y ahora encara el inminente receso navideño con otras sensaciones: a dos puntos de la cabeza (dado que el Granada ganó ayer), y segundo, tercero o cuarto, en función de los resultados hoy del Alcorcón y el Deportivo.En definitiva, con sus expectativas intactas y con un bache superado.

Lo más importante es la brecha cada vez mayor sobre el séptimo (el primero que no opta al ascenso), que es ahora de ocho puntos, a falta de algunos partidos, y sobre equipos que se perfilaban al inicio del curso como claros candidatos a subir. Así, aventaja en seis al Cádiz, diez al Sporting, nueve a Osasuna y doce a Las Palmas, los dos últimos aún por jugar hoy.

Más entonado

El Málaga sigue sin enamorar con su juego, no genera un alto número de ocasiones por partido, pero dejó destellos ante el Mallorca y el Cádiz de estar más entonado. En la isla balear tuvo una reacción ambiciosa final que le dio el triunfo tras encajar el 1-1 y, aunque nunca tuvo el partido controlado, compitió de cabo a rabo en él con la mejor actitud. Mientras, ante el Cádiz, esperó al desgaste del rival. «Sabíamos que mientras hubiera frescura en ambos equipos iba a ser difícil», recitó Muñiz después en la rueda de prensa, y es que tras una primera parte muy cerrada y táctica, el Málaga pasó por encima de su rival en los primeros minutos de la segunda y se hizo merecedor de los tres puntos por su actitud y ambición.

No sólo eso, el equipo parece haber salido del bache sin posibilidad de recuperar a jugadores clave lesionados. La espera para el regreso del líder de la defensa, Luis Hernández, y el atacante Koné llega a su fin. Aunque es improbable que puedan ayudar el sábado en Oviedo, volverán en 2019 y podrán medirse al Reus que, finalmente, solventadas las deudas con los jugadores, irá a La Rosaleda.