El Málaga sale al paso de la polémica con Benkhemassa y Lorenzo SUR Recalca que apuró hasta el final para los 'transfer', con intervención de la Federación Española, y que no fueron enviados desde Argelia e Inglaterra SERGIO CORTÉS Málaga Domingo, 8 septiembre 2019, 14:18

El Málaga ha salido al paso con un comunicado para aclarar la polémica suscitada en torno a la ausencia de Benkhemassa y Lorenzo frente al Almería después de las declaraciones del entrenador blanquiazul, Víctor, al término del encuentro.

El técnico criticó abiertamente la labor realizada por el responsable de la gestión del club, Joaquín Jofre, y del director deportivo, José Luis Pérez Caminero, una vez que no pudo contar ayer con dos de las tres incorporaciones en el mercado veraniego. El club ha respondido hoy con un comunicado en el que recalca que apuró hasta el final para obtener los 'transfer' (los pases internacionales) con la intervención incluso de la Federación Española y que se topó con el obstáculo de que no fueron remitidos desde Argelia e Inglaterra.

En el caso de Benkhemassa las dificultades surgieron el martes y el miércoles debido a que su club de procedencia, el USM Alger, «no cumplimentó la documentación a tiempo». El Málaga optó por presentar un escrito ante la FIFA, que concedió el viernes a primera hora de la mañana mediante un escrito un 'transfer' provisional «por circunstancias excepcionales» para que el centrocampista argelino pudiera jugar frente al Almería. No obstante, pese a la intervención de altos cargos de la Federación Española -el responsable de este tipo de tramitaciones es desde hace muchos años Salvador Noguera-, no hubo respuesta desde la federación argelina debido a que el viernes y el sábado no eran laborables. Vistas las dificultades surgidas el viernes, en el club optaron por comunicárselo a Víctor, razón por la que por la noche entró en la convocatoria el centrocampista canterano Iván Jaime. La respuesta desde el país de origen del futbolista se ha producido.

Respecto a Lorenzo, todo parecía indicar que iba a ser factible contar con el pase internacional. «Tanto Málaga CF como Manchester City cumplimentaron los datos del traspaso en forma y tiempo, pero la Federación Inglesa solicitó una aclaración adicional», explica el comunicado, que añade que el club inglés «se puso en contacto con la Federación Española, pero no lo hizo por el canal adecuado, razón por la que se atrasó el proceso».

El Málaga, según se explica, contactó con ambas federaciones para desbloquear la situación , «pero la solución no llegó a tiempo pese a que dichas gestiones por parte del club se iniciaron el mismo jueves».

Por último, el Málaga muestra su agradecimiento a la Federación Española por «su predisposición y ayuda en ambas situaciones».