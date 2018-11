El Málaga seguirá líder si el Granada no vence hoy en La Romareda

Pese al tropiezo ayer en Pamplona, el Málaga puede mantener su condición de líder desde que empezó la temporada. Para ello, será necesario que el Granada no venza hoy en La Romareda al Zaragoza en el encuentro que comenzará a las 20.30 horas. El otro equipo que podía arrebatarle la primera posición, el Deportivo, no ganó ayer, por lo que sigue por detrás del conjunto dirigido por Muñiz.

El Deportivo no sólo no venció, sino que además logró un punto in extremis. En un partido entre dos rivales directos a priori en la lucha por el ascenso a Primera, el conjunto gallego rescató un empate en Gran Canaria gracias a un gol del central portugués Duarte en el minuto 96. De este modo, Las Palmas, que se había adelantado con un tanto de Ruiz de Galarreta, desperdició una gran oportunidad para acercarse al grupo de cabeza. Ahora es sexto con 20 puntos, igual que el quinto, el Albacete.

Con 25 puntos, el Málaga está por delante del Deportivo y el Granada, con 23, y el Alcorcón, con 21. Estos dos últimos jugarán hoy. El conjunto de la ciudad de la Alhambra visita a un Zaragoza que es quinto por la cola (con 11 puntos) y que incluso puede meterse en zona de descenso mientras que el equipo dirigido por Cristóbal Parralo recibe esta tarde (18.00 horas) al Rayo Majadahonda.