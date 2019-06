El Málaga sigue a la espera de Víctor Víctor, en el último partido contra el Deportivo. / SALVADOR SALAS Una semana después del final de temporada, en el club consideran prioritario el fichaje del técnico ANTONIO GÓNGORA Sábado, 22 junio 2019, 00:45

Lo más relevante ahora para el Málaga es cerrar el fichaje del próximo entrenador, y su principal candidato sigue siendo Víctor, que llegó en los últimos encuentros del campeonato anterior y logró reactivar al equipo en busca de un ascenso que finalmente no llegó tras caer en los 'play-off'. El técnico se mostró partidario de continuar, como aseguró en su última comparecencia, aunque advirtió de que dependería del proyecto. Y el lunes, dos días después de cerrar el ejercicio deportivo el cuadro blanquiazul, en el club (José Luis Caminero y Joaquín Jofre) le explicaron cuál es la nueva realidad económica de la entidad. A partir de ahí, poco más. En el Málaga, de esta forma, siguen a la espera del preparador madrileño, según aseguraron las fuentes consultadas.

La clave será económica, sin duda. La escasez de dinero marcará un proyecto que deberá ajustarse a un tope salarial que oscilará alrededor del 50 por ciento de la campaña anterior. La partida para la plantilla y para el cuerpo técnico serán necesariamente menores para adaptarse a la situación del club. Para ello tendrán que prescindir de las fichas más altas, con la negociación y el acuerdo con los afectados. Este proceso será largo y, en algún caso, difícil de llevar a cabo, si bien se prevé imprescindible para cuadrar las cuentas.

Víctor sabe desde el lunes que se marcharán casi todos los cedidos, que no recuperarán a los jugadores que estuvieron en Primera, que pueden ser traspasados varios futbolistas (de los más destacados) y los fichajes tendrán que ser modestos, al menos desde la perspectiva económica. El proyecto será diferente, como el del Granada o el de Osasuna de la campaña anterior, pero siempre con la mente puesta de nuevo, sin duda, en buscar el ascenso a Primera. Y también presenta muchos frentes abiertos que dependerán de acuerdos o de cómo se desarrolle el mercado.

Salida de futbolistas

Caminero está intentando ahora darle salida a los jugadores que no cumplen con las premisas del proyecto, pero pendiente de quién será el próximo entrenador. La figura del técnico es esencial para la planificación, ya que deberá opinar sobre algunas decisiones. En el caso de que siga Víctor, el director deportivo conoce bien cuáles son sus gustos. Y es evidente que ambos hablaron de los planes sobre la plantilla cara al futuro, tanto en Primera como en Segunda. Pero si finalmente no continuara el madrileño, sería fundamental que el nuevo llegara pronto para que luego no haya discrepancias con determinados jugadores, tanto de los que salgan como de los que entren.

A la cita del lunes en La Rosaleda acudió el cuerpo técnico de Víctor para conocer de primera mano cómo quedará el club tras continuar en la categoría 'de plata' por segundo año, algo doloroso para los aficionados y negativo para sus finanzas. El técnico, asimismo, conoce algunos de los recortes destacados que se está planteando el club para rebajar los gastos, que en ciertos casos afectan al funcionamiento del equipo. Los cambios serán destacados, como es evidente cuando se dispone de la mitad del dinero.

Y Víctor también sabe que la forma de bajar los gastos de una forma destacada afecta al capítulo deportivo, a los futbolistas. El club pretende abaratar el funcionamiento de la entidad en otros departamentos, aunque la reducción nunca puede ser tan significativa como en la plantilla. En cualquier caso, desde el Málaga pretenden dedicar todo el esfuerzo posible a los futbolistas, ya que las opciones de éxito cara a la próxima temporada dependerá fundamentalmente del potencial del equipo, pese a que también hay otros aspectos también muy destacados que tendrán que ser tenidos en cuenta.

En el club confían en resolver lo antes posible el fichaje del entrenador para la campaña que viene, aunque hoy se cierra ya la primera semana desde que el Málaga acabó el campeonato y sigue en el aire quién se sentará en el banquillo. Es esencial que el cuerpo técnico trabaje en la preparación de la plantilla cara al arranque de la pretemporada en julio.