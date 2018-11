El Málaga suma esfuerzos contra la desigualdad y la violencia de género Imagen del acto en la facultad de Ciencias de la Comunicación / Ñito Salas La Fundación del club participó hoy en una mesa redonda junto al Vicerrectorado de Deportes y la Faculad de Ciencias de la Comunicación de la UMA CARLOS CONTRERAS Lunes, 19 noviembre 2018, 17:32

'Un equipo contra la violencia de género'. Con ese título se celebró esta mañana una mesa redonda organizada por la Fundación del Málaga y la UMA. Los futbolistas Cifu, lateral del Málaga y Adriana, capitana del equipo femenino participaron en el acto junto a las karateca Jessica Moreno y a Carmen Ortiz, jugadora malagueña del Asisa Alhaurín de la Torre de baloncesto.

En la mesa redonda se expusieron las diferentes situaciones que han vivido los invitados en el ámbito del deporte. Como introducción a la charla, la profesora de Periodismo Laura Teruel denunció el diferente trato de los medios a los éxitos del deporte femenino con respecto a los masculinos. «En los últimos Juegos Olímpicos, las chicas consiguieron más medallas que los chicos», dijo la profesora en referencia a los éxitos de Carolina Marín, Garbiñe Muguruza o Lidia Valentín.

Adriana fue la primera en hablar sobre su trayectoria en el fútbol femenino y comentó sus primeros años de carrera. «En mis inicios tuve que jugar con niños porque no existían equipos de niñas», dijo la capitana del Málaga. «Tuve compañeras que decididieron dejar de jugar al fútbol por todos los comentarios machistas que escuchaban», aseguró. «Yo para sentirme futbolista, por desgracia, tuve que salir de mi país. Me fui a Estados Unidos. Allí las futbolistas eran estrellas.», afirmó. Pero ese aspecto está cambiando poco a poco dentro del fútbol femenino en nuestro país. «Ahora todos los fines de semana televisan partidos femeninos y cada vez se reconoce más. Yo no hubiera pensado nunca el poder haber realizado una escuela de tecnificación y hacer un Campus propio con 50 niñas. Hoy en día todo eso es posible», explicó la jugadora de La Puebla de Valverde (Aragón).

Cifu, por su parte, cree que lo más importante es la educación de los jóvenes en los valores de igualdad y respeto entre los diferentes géneros y sexos. «Hay que darle esa visibilidad al deporte femenino en la prensa. Es importante que se le dé la importancia que se merece y que se reconozcan los méritos que consiguen», explicó el lateral del Málaga. «Cuando el deporte femenino y el masculino estén en igualdad de condiciones en la práctica y visibilidad, al final son los propios clubes y los patrocinadores los que harán el resto en el tema de sueldos y todo los demás», sostuvo. Para finalizar hizo una reflexión: «Creo que tenemos que estar todos unidos. Todavía existe mucha desigualdad y mucho por lo que luchar. Debemos estar todos en contra de la violencia de género», finalizó.

Asímismo, Jessica Moreno argumentó que en el kárate se ha avanzado mucho: «Hay las mismas competiciones de chicas que de chicos, todo se equipara. Por suerte en este deporte hoy en día estamos muy igualados con respecto a los chicos», comentó la joven de Torremolinos y con varias medallas en sus vitrinas. También la jugadora de baloncesto Carmen Ortiz dio su punto de vista con respecto a la desigualdad en el deporte femenino. «Cuando empecé a jugar había muy pocos equipos femeninos en Málaga, cuando me fui fuera note la diferencia. La gente está mentalizándose de que un partido femenino o masculino hay que disfrutarlo porque es igual», aseguró la jugadora del Asisa.