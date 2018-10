El Málaga visitará al Extremadura el domingo 25 de noviembre Muñiz, en un entrenamiento reciente. / Germán Pozo El equipo de Muñiz jugará en Almendralejo a las 16.00 horas y en LaLiga 1|2|3 TV PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 25 octubre 2018, 13:43

El Málaga ya conoce su horario para la decimoquinta jornada liguera, en la que visitará el Extremadura. Será el domingo 25 de noviembre, a las 16.00 horas, y en esta ocasión será ofrecido por LaLiga 1|2|3 TV, no en Movistar Partidazo o Gol, que suelen ser los canales más habituales de los partidos del equipo.

De esta forma, el Málaga ya tiene fecha y hora para sus cinco próximos choques. Recibirá el lunes al Numancia (21.00 horas, Gol), visitará al Osasuna el sábado 3 de noviembre (18.00, Movistar Partidazo) y al Sporting de Gijón el domingo 11 (18.00 horas, Movistar Partidazo), recibirá al Gimnástic de Tarragona el sábado 17 (16.00 horas, LaLiga 1|2|3 TV) más la mencionada cita en tierras extremeñas.

