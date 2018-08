MALAGUISTA EN ESTOCOLMO

Hacía falta ser muy optimista para albergar una mínima esperanza de que el Málaga fuera a estar, recién iniciada la liga en Segunda, en lo alto de la clasificación. Pero está. Algunos pesimistas de vocación no nos reconocíamos ante el espejo cuando nos decíamos a nosotros mismos que sí, que Muñiz, N'Diaye y un cambio de mentalidad podían tornar en ganador un equipo que tres meses atrás no era sino un grupo de jubilados en autobús con un pase colectivo para terapia grupal en el psicólogo. Tal desastre fue lo de los últimos días de Primera que, literalmente, no se podía estar peor. Algo bueno tiene tocar fondo, ya se sabe. Y ser del Málaga es esto de celebrar como un loco el gol de la victoria en el campo del Lugo en el último minuto, igual que se cantaron los de Isco al Zenit de San Petersburgo en la Champions. O estar por Estocolmo, el viernes pasado, buscando la manera de ver el partido contra el Alcorcón, maldiciendo al hotel por tener un wifi incapacitado para conectar con la plataforma de televisión que daba el partido; y acabar gritando el gol de Blanco oído por la radio, quién sabe si con varios minutos de retraso. Hasta el viaje por la capital sueca sienta mejor con el Málaga en lo más alto.

Me da por recordar las palabras de Fernando Sanz cuando era presidente del Málaga el año del último ascenso, en la temporada 2007-08, tras el inicio arrollador de Muñiz con siete victorias de siete partidos: «Me quedo dormido mirando el teletexto», decía, porque apenas si podía creer tremendo arranque. Ahora llevamos dos de dos, y por qué no lo vamos a repetir, a ver. Por qué no vamos a soñar con ello incluso desde Estocolmo, Suecia.