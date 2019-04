El Mallorca, la revelación de la temporada que no quiere perder su derecho por el ascenso Ocupan la 5ª plaza en la tabla siendo una de las revelaciones de la temporada en su vuelta al fútbol profesional tras una profunda reconstrucción de la entidad. Volverá a La Rosaleda, donde no juega desde 2012, pero tiene buenos números de visitante: cinco victoria y seis empates BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 26 abril 2019, 09:58

Si en la primera vuelta era el inmediato perseguidor del Málaga en la tabla, para el choque de esta semana, el equipo insular visita La Rosaleda ocupando la 5ª plaza, justo por delante del equipo blanquiazul. Es una de las grandes revelaciones de la temporada y ya suma 58 puntos. Se han metido en zona de fase de ascenso a Primera en el año que volvían al fútbol profesional tras afrontar una profunda reconstrucción en la entidad.

Fuera de casa descuadra sus impecables estadísticas. Solo han ganado tres veces a domicilio esta temporada.Y curiosamente no lo ha hecho ninguna vez en un campo de los equipo andaluces este año. La Rosaleda será la última visita a un estadio de esta comunidad. En cuanto al capítulo de bajas, la más reseñable es la del lateral zurdo Estupiñán, que se ha lesionado en su mejor momento de la temporada. Le sustituirá previsiblemente Salva Ruiz.

A su favor juega que poseen una gran confianza para quedarse en posición de 'play off'. La buena imagen del equipo y los resultados favorables han llenado de moral a un histórico que años atrás sufrió un hundimiento como club. Ahora, con el objetivo más que conseguido de la permanencia en su vuelta a la división de plata, no quieren desaprovechar la oportunidad de jugar al menos fase de ascenso. Aterrizan en la Costa del Sol con la calma de que aún perdiendo el partido de esta semana seguirán ocupando un puesto en la zona de promoción. Históricamente no se les da mal jugar en Málaga. Eso si, no visitan Martiricos desde 2012; pero en sus partidos en el fuedo malaguista han ganado cinco y empatado seis de los tres partidos jugados.

En su contra, cabe que reseña que es un conjunto que no suele entrar bien a los partidos. Una curiosa característica del equipo bermellón esta temporada es que suelen empezar los encuentros con muchos nervios y les cuesta tomarle el pulso a los encuentros. Sufre cuando el rival le responde, necesita la pelota. Basan mucho su juego en poseer el balón y cuando atraviesan fases con muchas llegadas en contra y les falta el dominio, terminan por colapsar.

Con una plantilla que ha sabido conjugar la veteranía de algunos y la inexperiencia de otros, destacan varios nombres por encima de todos. El primero, el del Manolo Reina: carisma desde la portería. Es el único malagueño en las filas del Mallorca, donde llegó la temporada pasada en un aparente paso atrás en su carrera porque bajó de Segunda a Segunda B. Pero tras el ascenso ha vuelto a resurgir y con la complicidad que tiene con el entrenador (que lo convenció para ir a la isla) se ha convertido en un capitán sin brazalete en el campo. Vendrá a La Rosaleda por segunda vez en su carrera como rival. Un estadio que conoció con el filial y el primer equipo del Málaga hace más de una década. Y lo hará henchido de confianza tras atajar un penalti decisivo la pasada jornada. En los días previos al choque de este sábado (16:15 h.), explicó su buen momento profesional.

Y otro protagonista en el que fijarse es Lago Junior. Es el jugador con más cartel del equipo. Derrocha frescura y habilidad desde la banda. Al principio tuvo problemas de ansiedad de cara a portería, se autoexige mucho en cuanto a goles, pero esa insistencia le ha llevado a ser ahora mismo el máximo goleador del equipo con once tantos. Es el más talentoso de los bermellones y además se encuentra en racha, todo lo que hace, incluso lo que le sale mal, tiene final feliz. Llega lleno de confianza. La semana pasada rompió de penalti una racha de casi dos meses sin marcar. Además, ya es un conocido de la afición malaguista, que vio como hace unos años, fue pieza clave del Mirandés que eliminó al Málaga de la Copa del Rey en la temporada 2015-16.

El entrenador: Vicente Moreno

Todo esto ha tomado forma desde hace ya casi dos años por Vicente Moreno. El técnico de este resurgir mallorquín. Todos en Mallorca confía en él, lo consideran una bendición en la renovada etapa del conjunto bermellón. Vicente Moreno (26/10/1974, 44 años, Valencia) llegó la temporada pasada para hacerse cargo del equipo en Segunda B y logró de manera directa la vuelta al fútbol profesional del conjunto insular. Ha formado un equipo muy competitivo y ha sabido exprimir lo mejor de su plantilla, plagada de 'currantes' del fútbol. Como jugador fue clave en la historia del Xerez en Segunda. Allí fue cuando dio el paso hacia los banquillos, dirigiendo una temporada en Segunda. Luego se fue al Nástic, cuando los de Tarragona estaban en Segunda B. Allí consiguió su primer ascenso a Segunda, y estuvo cuatro temporadas. En el Mallorca ha vuelto a lograr un ascenso a la división de plata y también se ha metido en el bolsillo a propios y extraños por su gestión metódica y trabajadora siempre desde un perfil humilde. Suele apostar por un estilo de juego ofensivo, utilizando siempre a jugadores con vocación de volcarse en ataque, aunque ocupen una posición de contención. Los esquemas que más utiliza en el Mallorca son el 4-5-1 y el 4-4-2. Le ficharon para ser la piedra de lanza del proyecto, y su nivel de popularidad es máximo en la isla.