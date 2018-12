Manolo Reina: «Estoy listo para jugar, y más contra el equipo de mi tierra» Manolo Reina, en un entrenamiento del Mallorca. / RCD Mallorca El veterano guardameta trabuqueño, titular hasta su lesión, pelea por volver al once en un duelo muy especial BORJA GUTIÉRREZ Sábado, 8 diciembre 2018, 00:44

A sus 33 años, Manolo Reina (Villanueva del Trabuco, 1985) acumula 149 partidos de experiencia en Segunda y comenzó la temporada de titular en el Mallorca, pero una lesión de rodilla le dejó fuera del once las cinco últimas jornadas. Ya con el alta, pelea por volver, pero no es probable aún, pese a que especialmente hoy tenga un plus de motivación para jugar, frente al club en el que se formó y con el que llegó a debutar en Primera.

-Llegó al Mallorca hace dos temporada, en Segunda B, después de salvar al Gimnástic del descenso en el último partido parando un penalti, ¿por qué?

-En el 'Nástic' estaba bien, pero fue un año duro.Estuvimos toda la temporada abajo y por suerte pude parar un penalti ante el UCAM Murcia y dejar al equipo en Segunda. Me quedaba otro año más de contrato pero me llegó la oferta del Mallorca y pensé que se había acabado la etapa allí. La tomé y ha salido bien. Sabía adonde venía. Conozco bien al entrenador (Vicente Moreno).Estuve tres años con él en el 'Nástic', y no venía a ciegas.

-El canadiense Steve Nash (exestrella de la NBA que compró el Mallorca) es un jefe diferente. A veces se entrena con ustedes...

-Siempre que viene se mete a entrenar un poco con nosotros.Es un tío genial, muy humilde.Es difícil entender con todo lo que ha sido en la NBA y que sea tan buena gente.

«No somos un equipo de estrellas, pero tenemos jugadores que se irán dando a conocer esta temporada»

-¿Se ha recuperado ya de su lesión?

-Sí. La semana pasada me estuve entrenando con normalidad, pero no estaba al cien por cien, pero esta semana ya estoy listo y a disposición del entrenador (pero no fue convocado el jueves para la Copa). Lo importante es que tenga más opciones.

-¿Le gustaría medirse al Málaga?

-Está claro.Estoy listo y es el entrenador el que toma la decisión pero al final siempre preferimos jugar y si es contra el equipo de mi tierra más. Es un club especial para mí, donde estuve desde infantiles pasando por todas las categorías y llegué a debutar en Primera (ante el Valencia en 2006).

-Estuvo muchos años de blanquiazul. Perteneció a ese Málaga B que ha sacado tantos profesionales...

-Evidentemente. Es el equipo de mi tierra, donde estuve diez años que siempre llevo en el corazón. Me formó como futbolista y persona.

-El acento de Villanueva del Trabuco no se le va a pesar de estar muchos años fuera...

-No, no, el acento se quita un poco, pero es difícil que se vaya (entre risas).

-¿Ha seguido al Málaga?

-Sí, ahora desgraciadamente está en Segunda, una categoría que no merece por historia y por afición, pero bueno, les toca trabajar para darle la vuelta a la situación.

-¿Conoce a muchos jugadores del Málaga actual? Con Muñiz también llegó a coincidir...

-Sí, aunque era más joven y coincidí poco. Conozco a Dani Pacheco, con el que hablo mucho, pues jugué con su hermano Gala y ganamos el Campeonato de España en juveniles (en Cambrils) juntos. También conozco mucho a Manolo Gaspar, que ahora trabaja ahí para el club. Estuve con él en el Levante y en el Cartagena. Les deseo lo mejor a partir del sábado.

-¿Tuvo oportunidad de venir aquí en algún momento?

-Bueno, varias veces sonó, pero no cuajó. Me habría gustado porque era ir al equipo de mi tierra, donde he estado desde pequeño. Defender tu tierra siempre es un plus.

-Málaga y Mallorca no se enfrentan oficialmente desde 2013, ¿ha cambiado mucho el equipo?

-Es un histórico. Lo que conozco de ahora es que es un club humilde a pesar de su pasado y que somos un equipo recién ascendido. Que tenemos que luchar más que nadie para sacar los resultados y esa es la base. Tenemos un buen vestuario y queremos seguir la misma línea que tuvimos en Segunda.

-Llevan un gran inicio de la Liga, justo detrás del Málaga en la tabla y al que pueden adelantar...

-Estamos arrastrando la inercia de las buenas sensaciones del año pasado. No somos un equipo de estrellas pero tenemos jugadores muy buenos que se irán dando a conocer durante la temporada.

-¿En quién nos debemos fijar?

-Bueno, hay conocidos como Salva Sevilla... pero hay otros que no conoce mucha gente por ser más jóvenes. Te podría decir los veinte jugadores que tenemos, pero te mencionaré a Lago Junior o Pedraza. En realidad hay muchos, jugadores que vienen de Segunda B y están adaptándose muy bien a la categoría.

-Ya que el Málaga no llega en su mejor momento, ¿son favoritos?

-Jugar con un equipo así siempre enciende las alarmas, aunque se nos enciende con cualquier rival. Somos un recién ascendido y lo tenemos claro, aunque ahora que viene el Málaga la motivación sea algo mayor.