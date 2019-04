Manolo Reina: «Lo que el Málaga hizo ante el Alcorcón nos debe servir para estar más alerta» Manolo Reina da instrucciones en un partido con el Mallorca. / La Liga El portero malagueño advierte de que su equipo llega a La Rosaleda pensando también en el ascenso: «Nos vamos a agarrar a esta oportunidad» BORJA GUTIÉRREZ Jueves, 25 abril 2019, 00:49

El malagueño Manolo Reina volverá por segunda vez como rival a La Rosaleda. Esta vez liderando al Mallorca desde la portería, donde se está luciendo en las últimas semanas siendo transcendental para su equipo. Sin ir más lejos, en la última jornada detuvo un penalti ante el Rayo Majadahonda (precisamente ante el exmalaguista Héctor Hernández). El trabuqueño regresa con 33 años a la casa de la que se fue con 21, y de la que le dio tiempo de disfrutar. Estuvo diez años en la entidad blanquiazul desde que se incorporó en infantil. Debutó en Primera contra el Valencia en un empate sin goles en Martiricos y defendió más veces el marco malaguista en el histórico Málaga B de Segunda. Ahora, en una segunda juventud, regresa a su tierra con un Mallorca dando la sorpresa y sin querer renunciar a la oportunidad de lograr el ascenso tras un buen trabajo durante la Liga.

–Temporada sorprendente del Mallorca...

–Está siendo un año muy bonito. Estamos peleando para mantenernos ahí arriba. Todos los que estamos trabajando aquí tenemos confianza y sabemos que lo estamos haciendo bien. Al final cuando eres un recién ascendido la prioridad es la permanencia y una vez conseguida con solvencia, ya que estamos arriba vamos a pelear todo lo que se pueda. Al principio de temporada era difícil de pensar pero aquí todos confiamos en nuestro trabajo y vamos a por un buen resultado a La Rosaleda.

–¿Cuál es el secreto?

–No hay ninguno concreto. El trabajo, el afrontar cada partido con la mayor humildad y darlo todo en cada entrenamiento. Sabiendo que todos juntos sí podemos conseguir algo bonito. Tanto los que juegan como los que no, sabemos cual es nuestro rol y cada uno ayuda desde su posición. Esa es la línea que intentamos llevar.

–Un plantilla que conjuga a veteranos con novatos de la categoría...

–Tenemos una mezcla más veterana y otros que han subido de Segunda B y no han tenido muchas oportunidades en Segunda pero no dejan de ser grandes jugadores y ahora lo están aprovechando. El vestuario es muy bueno. Todo el mundo ayuda. Es una de las claves de este Mallorca.

–Eso se ve en vuestro juego, sois generosos...

–El equipo trabaja todas las semanas con las ideas claras de Vicente Moreno y lo llevamos a cabo en el campo.

–Recuperado ya de lesiones y molestias. Apunta a ser titular, además tras la gran actuación la jornada pasada parando un penalti decisivo ante el Majadahonda

–Sí, espero que el míster me ponga y voy con muchas ganas, ilusión y sacar un buen resultado. Los porteros estamos para eso. Lo trabajamos durante la semana, estudiamos a los rivales y eso nos ayudó. No se deja nada al azar, tenemos gente pendiente de todo.

–En esta recta final juegan sin presión, lo que es algo a su favor.

–Ahora vamos a enfrentarnos con rivales que el equipo y presupuesto que tienen es para subir a Primera. Y nosotros no tenemos esa presión pero tenemos más ilusión. Nos vamos a agarrar a estar oportunidad que nos hemos ganado como si fuera la última, porque no sabemos si tendremos alguna más.

–¿Cómo ha visto desde allí el desarrollo del Málaga?

–Es un equipo fuerte, pero en Segunda es muy difícil mantener una línea. Es complicado mantener el ritmo todo el año. Ha tenido sus bajones pero ha estado arriba todo la temporada. Es una categoría muy larga y es difícil subir con una ventaja amplia.

–¿Y el cambio de entrenador? ¿La renovada imagen en Alcorcón?

–No venía en una buena dinámica y eso provoca los cambios de entrenador. Lo que hizo ante el Alcorcón nos tiene que servir para estar más alerta. Tendremos que hacer un partido perfecto y correr más que ellos. Con este cambio La Rosaleda le animará aún más. Ahora se ve un Málaga diferente. No opino del cambio de técnico, pero se ha visto que de momento le va bien. Intentaremos luchar y apretar para lograr un buen resultado en Málaga.

–¿Cómo será su vuelta a La Rosaleda?

–Es un estadio en el que he vivido muchos años, he tenido la suerte de disfrutarlo y para mi es un placer. Esta es la segunda vez que vuelvo, ya fui como rival con el Levante cuando estaba en Primera. Es un campo en el que llegué a jugar y debutar en un partido con el primer equipo pero en que también jugaba con el Málaga B en Segunda. Lo he disfrutado también mucho desde que entré en la cantera del Málaga en el Infantil B. Allí pasé diez años.

–¿Habrá trabuqueños?

- Seguro que sí, mis paisanos estarán ahí (sonríe). Con deportividad y buen rollo se puede disfrutar.