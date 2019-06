Martín Aguilar: «Fue como un renacer del sentimiento malaguista» Martín Aguilar, en una imagen en La Rosaleda. / ÑITO SALAS El consejero consultivo dice sentirse «tremendamente orgulloso» de la afición SERGIO CORTÉS Domingo, 16 junio 2019, 18:23

Poco más de un año después de aquellas lágrimas por el descenso a las puertas del campo del Levante, el consejero consultivo Francisco Martín Aguilar expresó el día después a este periódico sentirse «tremendamente orgulloso» de la afición del Málaga. «Lo que vivimos antes, durante y después del partido con el Deportivo fue como un renacer del sentimiento malaguista», ha confesado.

Martín Aguilar asegura que, pese a tantos años como malaguista y como parte del club, pocas veces había tenido «esa sensación de satisfacción por ver el impresionante respaldo al equipo». El dirigente del club lo resume todo en una frase: «Es que fue muy fuerte». Y se refiere en particular al recibimiento: «Hasta los directivos del Deportivo se quedaron sorprendidos cuando lo vieron. Yo estaba tan emocionado que no podía soportarlo. Los gritos, los cánticos, el colorido... Me bajé corriendo a verlos llegar».

Respecto a lo sucedido al final, Martín Aguilar incide en que es «un punto de inflexión» y añade: «Después de no pasar la eliminatoria, entre la decepción y las lágrimas, fue como un punto de inflexión para el futuro, un renacer del sentimiento malaguista, y hoy mismo he recibido muchas llamadas y mensajes de personas que me han dicho que van a renovar el carné, que van a seguir apoyando. Es para estar muy orgullosos de ser malaguista».