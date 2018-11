Al menos medio millón para fichajes en el Málaga Los jugadores del Málaga, durante un entrenamiento. / Ñito Salas El margen en el tope salarial del equipo puede mejorar con ingresos extras o alguna salida ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 28 noviembre 2018, 01:01

El mercado invernal está a la vuelta de la esquina y en el Málaga se están analizando ya las necesidades, las prioridades y las opciones para reforzarse. Pero en el club de Martiricos tienen muy claro que deberán cumplirse una serie de condiciones para que llegue algún fichaje en el mes de enero. Parte, asimismo, con al menos medio millón de euros disponibles en el tope salarial, lo que daría para la llegada de uno o dos jugadores, dependiendo de su nivel (sería sólo media temporada), aunque esta cifra puede aumentar si se dan una serie de circunstancias, en algunos casos muy probables y hasta previsibles (el club incorporó la pasada campaña hasta ocho futbolistas).

Sobre el margen económico existente en este momento, cabe señalar que el Málaga arrancó la temporada con una cifra que se situaba por encima del millón (este capítulo mejoró con el traspaso a última hora de Recio), pero la llegada posterior de Lombán y el fichaje, realizado por el jeque Abdullah Al-Thani, para el Malagueño del marroquí Youssef Takioullah rebajaron esta partida de una forma considerable (los más de 25 millones con los que cuenta el club esta temporada incluyen también en este caso a la segunda plantilla, los inscribibles y los no inscribibles).

El club sondea ahora el mercado para enero, pero sólo prevé reforzarse por una necesidad o porque la incorporación ofrezca garantías reales de mejora para el equipo

El mercado invernal, de esta manera, puede deparar novedades que permitan al Málaga disponer de un margen más amplio para realizar incorporaciones. Por un lado, no se descarta que el club pueda conseguir ingresos extras (en la parcela comercial u otras), lo que afectaría al tope salarial, y, por otro, habrá que ver si al final se producen algunas salidas de jugadores. En este sentido, al margen de que pueda aparecer alguna sorpresa, hay varios jugadores que disponen de pocos minutos en este momento y podrían estar interesados en marcharse. Se sabe que Haksabanovic estaría pensando en regresar al West Ham en enero, algo que parece bastante posible (deberá cerrarse), mientras que es muy probable que aparezca algún caso más.

Muñiz es partidario, si es posible, de mantener al grupo hasta el final de temporada

Estas dos posibilidades de incremento dejarían más margen económico y también algunas plazas libres en la plantilla, lo que permitiría a la dirección deportiva, que sigue sondeando el mercado, apostar por alguna incorporación. Aunque, como Muñiz ha dejado claro en los últimos días, no llegará ningún fichaje que no sea imprescindible para completar alguna posición como consecuencia de las lesiones o alguna salida, algo muy probable, o que el candidato disponga, en principio, de ciertas garantías para mejorar el actual equipo. El técnico no quiere fichar por fichar, ya que el mercado invernal es muy complicado y muchos de los jugadores que pueden llegar no están teniendo continuidad en sus equipos. De hecho, el preparador asturiano, aunque es consciente de que la plantilla deberá reforzarse si se descompensa más todavía con alguna marcha, insiste una y otra vez en que le gustaría que se mantuviera el grupo hasta el final.

Carencias del equipo

Al cerrarse el mercado del pasado verano existían ya ciertas carencias, algo que se mantiene y quizás, en alguna posición, se haya acentuado. Es necesario disponer de otro medio centro de corte defensivo, mientras que la defensa también debería disponer de algún hombre más con el que pueda contar el técnico, ya que se lesionó Juan Carlos, llegó Lombán tras el cierre del anterior mercado y Torres no está disponiendo de minutos. Y también queda abierta la puerta a un goleador que pueda completar el ataque, ya que Héctor tampoco está participando lo suficiente. Las necesidades, de esta manera, pueden afectar al final a varias demarcaciones.

El equipo blanquiazul, sin embargo, se centra ahora en cerrar el año con los mayores éxitos posibles en los cuatro compromisos que todavía deberá disputar, aunque desde el club es inevitable analizar las necesidades de la plantilla y buscar opciones en el mercado para que el equipo se pueda reforzar de una forma adecuada en enero. Es previsible, de esta manera, que haya variaciones en la plantilla, si bien estas serán más selectas, según los planes de la entidad y del cuerpo técnico.