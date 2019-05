El mejor N'Diaye... sólo para tres partidos Víctor, junto a N'Diaye tras sufrir este una entrada ante el Oviedo. / SALVADOR SALAS El centrocampista convence al seleccionador senegalés y podrá estar finalmente en el cierre de la Liga, ante el Elche, aunque faltará a los 'play-off' SERGIO CORTÉS Miércoles, 15 mayo 2019, 23:46

El convincente triunfo ante el Oviedo dejó un reguero de buenas noticias para el Málaga. Una de las relevantes, sin duda, fue la sobresaliente actuación de N'Diaye, el fichaje estelar para esta temporada y que apenas había ofrecido pinceladas en momentos puntuales (especialmente en la fase inicial de la Liga). El mejor N'Diaye ha aparecido en el momento clave, en plena lucha por no descolgarse de la zona de ascenso, pero el equipo sólo podrá disponer de él en tres partidos.

Desde que al Málaga se le presentó en verano la opción de fichar a N'Diaye se supo que en condiciones normales no iba a estar presente en unos hipotéticos 'play-off' de ascenso e incluso, por aquellas fechas, en los dos o tres últimos partidos de la Liga debido a la disputa de la Copa África. Conviene recordar que entonces este certamen estaba fijado entre el 15 de junio y el 13 de julio cuando la última jornada de Segunda División ya estaba marcada para el fin de semana del 9 de junio. La concentración previa iba a condicionar la ausencia del internacional senegalés al menos contra el Albacete y el Elche, y tal vez frente al Zaragoza.

No obstante, en enero se produjo un cambio importante. Después de variar la sede (Egipto sustituyó a Camerún por los retrasos en las obras de acondicionamiento de los estadios y también por razones de seguridad) también se decidió demorar una semana el comienzo. La Confederación Africana tuvo en cuenta esta petición de Marruecos, Túnez y Argelia para que la celebración del Ramadán (que concluye el 4 de junio) no afectara a los jugadores. Obviamente con esta medida, confirmada a finales de enero, el Málaga ya no se veía tan perjudicado en los casos de aquellos futbolistas llamados a participar en el torneo de naciones, N'Diaye y Munir.

Visitas

Dado que la copa africana comenzará finalmente el 21 de junio, el Málaga confiaba en contar con N'Diaye hasta la última jornada de Liga. Estos meses el seleccionador, Aliou Cissé, se ha desplazado a la ciudad varias veces para intercambiar impresiones con el centrocampista, pero no ha sido hasta ahora cuando ha dado su brazo a torcer respecto a que el futbolista pueda estar también en el cierre del campeonato, en el encuentro en La Rosaleda frente al Elche. Senegal afronta la cita en Egipto como una de las favoritas y probablemente cuente con la mejor plantilla de su historia. Sólo una carambola evitó que pasara a octavos de final en el pasado Mundial de Rusia, pero parte como favorita en el grupo C frente a Argelia, Kenia y Tanzania. Junto a N'Diaye destacan Mane (Liverpool), Koulibaly (Nápoles), Gueye (Everton), Keita Baldé (Inter) o Niang (Rennes).

La elección de Alicante para la concentración de la Copa África ha sido clave, porque el medio centro se incorporará nada más acabar el partido

Senegal va a concentrarse en Alicante apenas unos días después de que acaben las competiciones nacionales en sus primeras categorías. Por eso, porque el Málaga compite en Segunda, N'Diaye es un caso excepcional. La principal duda radicaba en su presencia en la jornada final, ante el Elche, pero ha sido en los últimos días cuando el futbolista ha convencido definitivamente a Cissé. Este ha entendido que, pese a que se incorporaría con una semana de retraso y sólo 11 once días antes del comienzo de la cita en Egipto, el medio centro no quiere faltar en un encuentro que puede ser crucial y además llegaría en plena forma. Sus compañeros, en cambio, sí dispondrán de unos días de descanso. También ha jugado a favor de los deseos de N'Diaye y de los intereses del Málaga que la preparación se haga en Alicante, y no fuera de España, porque en cuestión de horas, nada más concluir el encuentro en La Rosaleda, se incorporará al hotel donde va a alojarse toda la expedición.

Recambio en invierno

Durante el periodo invernal el Málaga se afanó en buscar un recambio para N'Diaye, aun cuando entonces no era oficial el retraso en una semana del comienzo de la Copa África. Algunas opciones se desecharon, como Doukouré, del Levante, precisamente porque Costa de Marfil también estará en esta cita (el futbolista no podrá acudir porque a finales de enero sufrió una rotura del ligamento cruzado). El elegido fue Erik Morán, que ha pasado inadvertido y al que se pretende recuperar para los 'play-off', pero Víctor también tiene plena confianza en Keidi y Lacen. En cualquier caso, este N'Diaye, el que estuvo a un grandísimo nivel frente al Oviedo –casi unánimemente se habla de su mejor partido durante la temporada–, sí será difícil de sustituir. Aunque antes toca apretar al máximo para acabar entre los seis primeros. Y el senegalés ha presionado para estar hasta el último partido de Liga.