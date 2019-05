Mikel Villanueva: «Al principio del curso nos pintaron una cosa que no era cierta en el Reus» Mikel Villanueva, en su etapa en el Reus. / CF REUS El zaguero venezolano, cedido por el Málaga, vivió en la primera vuelta la retirada del Reus y ahora ha descendido en otro conjunto catalán BORJA GUTIÉRREZ Lunes, 20 mayo 2019, 00:49

Es el segundo año fuera de Málaga de Mikel Villanueva después de probar las mieles del salto al primer equipo. Le tocó hacer 'mili' primero en el Cádiz, donde no disfrutó de los minutos que buscaba. Y esta temporada sí ha tenido esas oportunidades, peor sufrió impagos y la retirada del Reus en invierno, y firmó por el 'Nàstic' en enero, que no ha logrado salir del pozo. Su próximo reto es la Copa América con Venezuela, y después regresará a Málaga de nuevo, donde su futuro es incierto.

-¿Cómo le ha ido esta temporada? Demasiadas turbulencias, ¿no?

-Son unos contratiempos pero uno trata de sacarle lo positivo. Ahora toca cambiar el chip y esperar qué hay para el año que viene. La temporada no ha sido del todo buena por los problemas del Reus. En diciembre tuve que moverme para buscar otro equipo y decidí quedarme en la ciudad para jugar en el Gimnàstic, pero hemos descendido, aunque he jugado mucho...

-¿Cómo vivió la desaparición del Reus?

-Al principio de temporada nos pintaron una cosa que no era cierta. Cuando llegamos allí vimos problemas que ya arastraban de la temporada pasada, algo muy lamentable. Fue una pena, porque teníamos buen equipo, y si hubieran dado ficha a todos los jugadores habríamos hecho un gran torneo. Pero bueno, al final tuve que tomar otra decisión para jugar. Es la primera vez que vivo así. La verdad es que fue una situación difícil. Los jugadores al menos estamos respaldados por LaLiga, que nos garantiza que cobraremos, pero los trabajadores del club lo tenían peor. Fue muy lamentable.

-¿Qué es lo más increíble que recuerda?

-Las mentiras. Nos decían que cobraríamos en noviembre y no lo hacíamos hasta dos meses después. Cada semana inventaban algo nuevo. Eso tenía a toda la plantilla y trabajadores muy descontentos.

- Aún así sacaron fuerza de flaqueza. Que se lo digan al Málaga..

-Si, ya digo que si a principio de temporada hubiésemos empezado como el resto de equipos hubiéramos hecho un buen curso. Aún así se demostró que teniendo dieciséis fichas fuimos a los campos a jugar y lo hacíamos de tú a tú. Peleamos bien por la permanencia. Lo del Málaga me sorprendió, como a todo el mundo. En ese momento quedaban menos fichas aún, y yo me fui la semana antes. Fue algo impresionante.

-¿Y en el 'Nàstic'?

-Difícil. Estábamos en la dinámica de que no salían los resultados, a pesar de que hacíamos las cosas bien; pero, bueno, no pudimos salir nunca de abajo. Ya queremos terminar de la mejor manera y a pensar en otra cosa.

- ¿Qué le espera en el futuro inmediato?

-No sé aún. Ahora me voy con mi selección (Venezuela) a jugar la Copa América, y ya en julio me incorporaré al Málaga y ver qué planes hay.

-¿Que cree que pasará?

-No sé, la verdad, no pienso en eso. Quiero que termine aquí la temporada e irme con mi país (a jugar con Venezuela la Copa América). Luego ya se verá qué pasa.

-¿Sigue la actualidad del Málaga? Se ha quedado sin venezolanos...

-Si, claro. Tengo contrato y mi obligación es estar pendiente, porque soy jugador del club. Pero a ver qué planes tienen para mí. Los venezolanos estamos cedidos y volveremos todos. Ya dentro de poco hablaré con Juanpi y con Rosales si estoy más en contacto.

-¿Hay seguimiento del Málaga?

-Siempre han tenido contacto conmigo. En el momento de lo que pasó en Reus no necesité mucha ayuda, pero siempre han estado pendientes y atentos a mis partidos. Han venido varias veces a verme.

-¿Cómo valora su temporada?

-Creo que ha sido buena porque he logrado lo que quería, que era jugar el máximo de minutos posibles y espero seguir así hasta el final.

-Y consolidado como defensa central más que lateral.

-Sí, yo soy defensa central. Como lateral izquierdo cumplo, pero soy central.

-Con contrato hasta 2020, ¿desea quedarse en el Málaga la próxima campaña?

-En julio veré qué empiezo a hacer, si quiero quedarme y lucharlo o si me quiero ir. Ahora estoy centrado en lo que viene de inmediato y en la selección.