«El momento individual va unido al colectivo» Luis Hernández Miércoles, 26 septiembre 2018

El central malaguista Luis Hernández analizó el estado de las cosas de un Málaga líder, pero que acaba de sufrir su primer aviso en forma de derrota, ya en la jornada sexta del campeonato en Segunda. El madrileño dejó entrever que se analizó lo que se hizo mal en Las Palmas (1-0), pero extrajo otras lecturas positivas: «A mí las cosas de vestuario me gusta que queden dentro (en relación a los fallos cometidos). Está claro que (el gol) fue una acción que podíamos haber evitado y hubiésemos estado más cerca de sacar un resultado más positivo allí. Todas las derrotas duelen, pero lo que está claro es que si tenemos que perder en la Liga ojalá sea de la forma en la que lo hicimos. El equipo compitió en todo momento y mantuvo un nivel similar a otras jornadas e incluso tuvo opciones de ponerse por delante, con lo que hubiese sido muy difícil que nos remontaran. Se pueden hacer todo tipo de lecturas del partido, pero debemos quedarnos con las positivas».

Respecto al próximo rival, el Rayo Majadahonda, manifestó: «Es un rival complicado. En esta categoría es muy difícil ganar partidos y lo es cada jornada. Viene con mucha ilusión de jugar en La Rosaleda. Siempre digo que debemos centrarnos en hacer nuestro trabajo bien, en estar al mismo nivel que las últimas semanas y de esa manera seguro que estaremos más cerca de sumar los tres puntos». Asimismo, se refirió a su renovación hasta 2021, que dijo por zanjada, aunque no se pudo hacer pública la pasada campaña por un criterio de la dirección deportiva ante los malos resultados del equipo: «Ya lo sabéis, pero os habéis hecho eco, aunque no se ha hecho público. Estamos centrados en el trabajo del equipo. El tema individual debe quedar un poco a un lado».

El jugador no quiso entrar en la polémica de los horarios, en una semana en la que se mantienen las altas temperaturas y una elevada humedad, con la cita ante el Majadahonda establecida en La Rosaleda a las cuatro de la tarde: «Como es una cosa que no puedes controlar ni me la planteo. Si se tiene que jugar a las cuatro de la tarde así lo haremos, como si se tiene que jugar más tarde». Finalmente, habló de su momento de forma. de haberlo jugado todo, después de una mala campaña anterior: «Está claro que el momento individual de cada uno va muy unido al del colectivo. Siempre digo que ninguno de los que estuvimos la pasada campaña podemos estar contentos con nuestro rendimiento. Estamos en una buena temporada, en la que el nivel del equipo es muy bueno, e individualmente cada uno de nosotros evoluciona gracias a ello».