El momento de la verdad

Parece mentira, pero ahí está el Málaga, metido aún en la lucha por el ascenso directo. Ya sabíamos que la Segunda División iba a ser un sinvivir, pero en absoluto hasta qué punto. Confieso que veo algunos partidos de la categoría como si fuera la final del Mundial para la selección. Y también que no me detengo más de un cuarto de hora en la mayoría de los encuentros de Primera. Seguimos el Numancia-Granada, el Albacete-Tenerife o el Córdoba-Mallorca como si el Málaga se jugara el título de la Champions. No nos engañemos, sentimentalismos aparte -porque aquella ilusión no nos la quita nadie-, afirmaría que hay tanto en juego como en la noche de Dortmund. Afortunadamente, cada vez son menos los aficionados ajenos a la delicada situación a la que se vería abocado el club en caso de no regresar a la élite dentro de dos meses.

Parece mentira que el Málaga aún esté metido en la lucha por el ascenso directo a tenor de los despropósitos en el juego, de la escasa calidad, de las alarmantes carencias goleadoras, de las continuas lesiones y del mensaje repetitivo de su entrenador. En el vestuario se aferran a que el equipo ha perdido un solo partido de los últimos doce, un registro que en esta categoría tiene un enorme valor. No obstante, el fútbol no es el baloncesto y la clasificación no se rige por el número de derrotas, sino por los puntos. Y sumar siete empates equivale a perder en dos o cuatro partidos en esa serie. Es decir, de nada vale no perder si vas punto a punto.

Parece mentira que el Málaga aún esté metido en la lucha por el ascenso directo. Desde luego, es innegable que, por mucho que se empeñen Muñiz y los jugadores, las opciones se mantienen también por los deméritos y limitaciones de los rivales. Sí, uno ve puntualmente al Granada, al Cádiz, al Albacete o incluso al Rayo Majadahonda y parecen muy superiores, en juego y jugadores. Sin embargo, después no logran esa continuidad tan deseada que sí caracteriza al equipo blanquiazul dentro de su juego insulso en la mayoría de los minutos.

Ahora o nunca. Esa es la máxima que acompaña en SUR desde hace meses a nuestro 'Vamos Málaga', instaurado cuando el Málaga de Pellegrini luchaba por no descender. Ha llegado el momento de la verdad, así que hay que remar juntos. Para ello, es clave que entrenador y jugadores estén a la altura que se les exige. Porque deben tener muy claro que, a poco que lo hagan, el malaguismo los llevará en volandas a Primera. Que no tengan la más mínima duda.